ФІФА відхилила протест Єгипту та Ірану щодо ЛГБТ-активностей

Міжнародна Федерація футболу (ФІФА) відхилила офіційне прохання футбольних федерацій Єгипту та Ірану виключити з передматчевої програми елементи, присвячені руху ЛГБТ.

Обидві збірні надіслали протест, заявивши, що подібні активності суперечать законодавству країн і можуть викликати негативну реакцію серед уболівальників, повідомляє The Guardian.

У ФІФА вирішили залишити програму в незмінному вигляді: під час церемонії перед стартовим свистком передбачені тематична символіка, дозвіл уболівальникам приносити веселкові прапори та обов'язкові пов'язки капітанів. В організації вважають, що формат матчу має підкреслити ідею "інклюзивності та поваги" і не може коригуватися під вимоги окремих країн.

Чому ФІФА відмовила двом збірним

Федерації Єгипту та Ірану наполягали на скасуванні всіх ЛГБТ-елементів, вказуючи на кримінальну відповідальність за одностатеві стосунки у своїх державах. В Ірані за мужолозтво передбачена смертна кара, а за лесбіянство — сто ударів батогом. У Єгипті одностатеві стосунки також можуть призвести до переслідування за законом. Однак у ФІФА заявили, що матч буде організовано відповідно до глобальних правил турніру та міжнародних стандартів прав людини.

ФІФА підкреслює, що проведення матчу в затвердженому форматі покликане "зблизити народи двох країн" та продемонструвати єдині цінності футбольної спільноти.

