ФІФА зобов'яже Іран і Єгипет вшанувати ЛГБТ-спільноту на ЧС-2026

ФІФА зобов'яже Іран і Єгипет вшанувати ЛГБТ-спільноту на ЧС-2026

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 14:15
ФІФА відхилила протест Єгипту та Ірану щодо ЛГБТ-активностей
Бразилець Роналдо, тренер збірної Аргентини Скалоні та президент ФІФА Інфантіно. Фото: Reuters/Jeenah Moon

Міжнародна Федерація футболу (ФІФА) відхилила офіційне прохання футбольних федерацій Єгипту та Ірану виключити з передматчевої програми елементи, присвячені руху ЛГБТ.

Обидві збірні надіслали протест, заявивши, що подібні активності суперечать законодавству країн і можуть викликати негативну реакцію серед уболівальників, повідомляє The Guardian.

У ФІФА вирішили залишити програму в незмінному вигляді: під час церемонії перед стартовим свистком передбачені тематична символіка, дозвіл уболівальникам приносити веселкові прапори та обов'язкові пов'язки капітанів. В організації вважають, що формат матчу має підкреслити ідею "інклюзивності та поваги" і не може коригуватися під вимоги окремих країн.

Джанни Инфантино
Президент ФІФА Джанні Інфантіно з Кубком Світу. Фото: Reuters/Jeenah Moon

Чому ФІФА відмовила двом збірним

Федерації Єгипту та Ірану наполягали на скасуванні всіх ЛГБТ-елементів, вказуючи на кримінальну відповідальність за одностатеві стосунки у своїх державах. В Ірані за мужолозтво передбачена смертна кара, а за лесбіянство — сто ударів батогом. У Єгипті одностатеві стосунки також можуть призвести до переслідування за законом. Однак у ФІФА заявили, що матч буде організовано відповідно до глобальних правил турніру та міжнародних стандартів прав людини.

ФІФА підкреслює, що проведення матчу в затвердженому форматі покликане "зблизити народи двох країн" та продемонструвати єдині цінності футбольної спільноти.

Нагадаємо, українцю Іллі Забарному довелося взаємодіяти на полі з росіянином Матвієм Сафоновим.

Німецький тренер Юрген Клопп назвав умову, за якої він може стати тренером мадридського "Реала".

Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
