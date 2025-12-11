ФІФА відхилила протест Єгипту та Ірану щодо ЛГБТ-активностей

ФІФА зобов'яже Іран і Єгипет вшанувати ЛГБТ-спільноту на ЧС-2026
Міжнародна Федерація футболу (ФІФА) відхилила офіційне прохання футбольних федерацій Єгипту та Ірану виключити з передматчевої програми елементи, присвячені руху ЛГБТ.
Обидві збірні надіслали протест, заявивши, що подібні активності суперечать законодавству країн і можуть викликати негативну реакцію серед уболівальників, повідомляє The Guardian.
У ФІФА вирішили залишити програму в незмінному вигляді: під час церемонії перед стартовим свистком передбачені тематична символіка, дозвіл уболівальникам приносити веселкові прапори та обов'язкові пов'язки капітанів. В організації вважають, що формат матчу має підкреслити ідею "інклюзивності та поваги" і не може коригуватися під вимоги окремих країн.
Чому ФІФА відмовила двом збірним
Федерації Єгипту та Ірану наполягали на скасуванні всіх ЛГБТ-елементів, вказуючи на кримінальну відповідальність за одностатеві стосунки у своїх державах. В Ірані за мужолозтво передбачена смертна кара, а за лесбіянство — сто ударів батогом. У Єгипті одностатеві стосунки також можуть призвести до переслідування за законом. Однак у ФІФА заявили, що матч буде організовано відповідно до глобальних правил турніру та міжнародних стандартів прав людини.
ФІФА підкреслює, що проведення матчу в затвердженому форматі покликане "зблизити народи двох країн" та продемонструвати єдині цінності футбольної спільноти.
