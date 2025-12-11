Видео
Главная Спорт ФИФА обяжет Иран и Египет почтить ЛГБТ-сообщество на ЧМ-2026

ФИФА обяжет Иран и Египет почтить ЛГБТ-сообщество на ЧМ-2026

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 14:15
ФИФА отклонила протест Египта и Ирана по поводу ЛГБТ-активностей
Бразилец Роналдо, тренер сборной Аргентины Скалони и президент ФИФА Инфантино. Фото: Reuters/Jeenah Moon

Международная Федерация футбола (ФИФА) отклонила официальную просьбу футбольных федераций Египта и Ирана исключить из предматчевой программы элементы, посвященные движению ЛГБТ.

Обе сборные направили протест, заявив, что подобные активности противоречат законодательству стран и могут вызвать негативную реакцию среди болельщиков, сообщает The Guardian.

Читайте также:

В ФИФА решили оставить программу в неизменном виде: во время церемонии перед стартовым свистком предусмотрены тематическая символика, разрешение болельщикам приносить радужные флаги и обязательные повязки капитанов. В организации считают, что формат матча должен подчеркнуть идею "инклюзивности и уважения" и не может корректироваться под требования отдельных стран. 

Джанни Инфантино
Президент ФИФА Джанни Инфантино с Кубком Мира. Фото: Reuters/Jeenah Moon

Почему ФИФА отказала двум сборным

Федерации Египта и Ирана настаивали на отмене всех ЛГБТ-элементов, указывая на уголовную ответственность за однополые отношения в своих государствах. В Иране за мужеложество предусмотрена смертная казнь, а за лесбиянство — сто ударов плетью. В Египте однополые отношения также могут привести к преследованию по закону. Однако в ФИФА заявили, что матч будет организован в полном соответствии с глобальными правилами турнира и международными стандартами прав человека.

ФИФА подчеркивает, что проведение матча в утвержденном формате призвано "сблизить народы двух стран" и продемонстрировать единые ценности футбольного сообщества.  

Напомним, украинцу Илье Забарному пришлось взаимодействовать на поле с россиянином Матвеем Сафоновым. 

Немецкий тренер Юрген Клопп назвал условие, при котором он может стать тренером мадридского "Реала". 

футбол Египет ЛГБТ Сборная Ирана по футболу ФИФА ЧМ-2026 по футболу
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
