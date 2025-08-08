Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Фішер назвав двох боксерів, які можуть перемогти Усика

Фішер назвав двох боксерів, які можуть перемогти Усика

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 10:42
Ці двоє можуть перемогти Усика — думка Фішера
Джонні Фішер із Даніелем Дюбуа. Фото: instagram.com/johnnyfisher1/

Британський суперважковаговик Джонні Фішер висловився про перспективи абсолютного чемпіона світу Олександра Усика. На думку боксера, є два бійці, стиль яких може створити українцеві серйозні проблеми.

Фішер назвав умови поєдинку, які здатні нейтралізувати сильні якості українця, повідомляє Seconds Out.

Реклама
Читайте також:

Джонні Фішер вважає, що бійці середнього розміру зі швидкістю та рухливістю можуть нав'язати Усику інший тип бою, відмінний від того, що пропонували громіздкі важковаговики на кшталт Джошуа або Ф'юрі.

Джозеф Паркер
Джозеф Паркер перед боєм. Фото: x.com/joeboxerparker/

Він виділив Джая Опетаю, ексчемпіона в першій важкій вазі, і Джозефа Паркера, досвідченого та швидкого супертяжа. Обидва, на думку британця, мають якості, які незручні для Усика.

Джей Опетая
Джей Опетая з чемпіонськими поясами. Фото: instagram.com/jaiopetaia/

Хто такі Опетая та Паркер

Джей є одним із найбільш технічних боксерів своєї вагової категорії, відомий роботою ніг і швидкістю. Якщо він підніметься у вазі, може скласти конкуренцію Усику. Паркер — колишній чемпіон світу, який перемагав Г'юї Ф'юрі, Дерека Чісору та інших суперників.

Хоча Усик залишається непереможеним і неймовірно розумним бійцем, навіть він може зіткнутися з проблемами, якщо противник запропонує нестандартну стилістику. Фішер вірить, що саме в цьому криється шанс.

Нагадаємо, вже відомо, коли може відбутися наступний бій за участю Олександра Усика.

Однак у Саудівській Аравії не готові прийняти поєдинок за участю українця та його обов'язкового суперника.

Турки Аль аш-Шейх наполягає на тому, щоб Олександр Усик зустрівся в рингу з молодим та перспективним Мозесом Ітаумою.

спорт Олександр Усик бокс Джозеф Паркер Бій Усик — Паркер Джей Опетая
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації