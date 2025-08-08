Ці двоє можуть перемогти Усика — думка Фішера

Джонні Фішер із Даніелем Дюбуа. Фото: instagram.com/johnnyfisher1/

Британський суперважковаговик Джонні Фішер висловився про перспективи абсолютного чемпіона світу Олександра Усика. На думку боксера, є два бійці, стиль яких може створити українцеві серйозні проблеми.

Фішер назвав умови поєдинку, які здатні нейтралізувати сильні якості українця, повідомляє Seconds Out.

Джонні Фішер вважає, що бійці середнього розміру зі швидкістю та рухливістю можуть нав'язати Усику інший тип бою, відмінний від того, що пропонували громіздкі важковаговики на кшталт Джошуа або Ф'юрі.

Джозеф Паркер перед боєм. Фото: x.com/joeboxerparker/

Він виділив Джая Опетаю, ексчемпіона в першій важкій вазі, і Джозефа Паркера, досвідченого та швидкого супертяжа. Обидва, на думку британця, мають якості, які незручні для Усика.

Джей Опетая з чемпіонськими поясами. Фото: instagram.com/jaiopetaia/

Хто такі Опетая та Паркер

Джей є одним із найбільш технічних боксерів своєї вагової категорії, відомий роботою ніг і швидкістю. Якщо він підніметься у вазі, може скласти конкуренцію Усику. Паркер — колишній чемпіон світу, який перемагав Г'юї Ф'юрі, Дерека Чісору та інших суперників.

Хоча Усик залишається непереможеним і неймовірно розумним бійцем, навіть він може зіткнутися з проблемами, якщо противник запропонує нестандартну стилістику. Фішер вірить, що саме в цьому криється шанс.

Нагадаємо, вже відомо, коли може відбутися наступний бій за участю Олександра Усика.

Однак у Саудівській Аравії не готові прийняти поєдинок за участю українця та його обов'язкового суперника.

Турки Аль аш-Шейх наполягає на тому, щоб Олександр Усик зустрівся в рингу з молодим та перспективним Мозесом Ітаумою.