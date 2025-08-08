Эти двое могут победить Усика — мнение Фишера

Джонни Фишер с Даниэлем Дюбуа. Фото: instagram.com/johnnyfisher1/

Британский супертяжеловес Джонни Фишер высказался о перспективах абсолютного чемпиона мира Александра Усика. По мнению боксера, есть два бойца, стиль которых может создать украинцу серьезные проблемы.

Фишер назвал условия поединка, которые способны нейтрализовать сильные качества украинца, сообщает Seconds Out.

Джонни Фишер считает, что бойцы среднего размера со скоростью и подвижностью могут навязать Усику другой тип боя, отличающийся от того, что предлагали громоздкие тяжеловесы вроде Джошуа или Фьюри.

Джозеф Паркер перед боем. Фото: x.com/joeboxerparker/

Он выделил Джая Опетаю, экс-чемпиона в первом тяжелом весе, и Джозефа Паркера, опытного и быстрого супертяжа. Оба, по мнению британца, обладают качествами, которые неудобны для Усика.

Джей Опетая с чемпионскими поясами. Фото: instagram.com/jaiopetaia/

Кто такие Опетая и Паркер

Джей является одним из самых техничных боксеров своей весовой категории, известный работой ног и скоростью. Если он поднимется в весе, может составить конкуренцию Усику. Паркер — бывший чемпион мира, побеждавший Хьюи Фьюри, Дерека Чисору и других соперников.

Хотя Усик остается непобежденным и невероятно умным бойцом, даже он может столкнуться с проблемами, если противник предложит нестандартную стилистику. Фишер верит, что именно в этом кроется шанс.

Напомним, уже известно, когда может состояться следующий бой с участием Александра Усика.

Однако в Саудовской Аравии не готовы принять поединок с участием украинца и его обязательного соперника.

Турки Аль аш-Шейх настаивает на том, чтобы Александр Усик встретился в ринге с молодым и перспективным Мозесом Итаумой.