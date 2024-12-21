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Ф'юрі прибув на арену, де битиметься з Усиком — відео

21 грудня 2024 22:48
Олексій Паламарчук - Редактор
Усик Ф'юрі — відео прибуття Фьюрі на бій проти Усика
Британський боксер Тайсон Ф'юрі. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
Олексій Паламарчук - Редактор

За кілька годин розпочнеться бій Усика проти Ф'юрі. Боксери вже прибули на арену, де відбудеться найочікуваніший поєдинок року. 

Британський боксер Тайсон Ф'юрі вже з'явився на Kingdom Arena в Ер-Ріяді, повідомляє портал Новини.LIVE, посилаючись на трансляцію MEGOGO. 

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Ф'юрі виглядає зосереджено. Також помітна серйозна злість, яка спостерігалась у його поведінці під час всієї підготовки до бою. 

Бій Усик — Ф'юрі 2 вже скоро

Поєдинок розпочнеться після опівночі. Це 12-раундове протистояння, переможець якого отримає чемпіонські пояси за версією WBA, WBO та WBC. 

Судитиме бій представник Пуерто-Ріко Роберто Рамірес-молодший. 

Нагадаємо, портал Новини.LIVE проведе пряму текстову онлайн-трансляцію бою Усик — Ф'юрі. 

Член команди Усика Даніель Лапін переміг в андеркарді бою Усик — Ф'юрі. 

Інший українець Андрій Новицький після перемоги в андеркарді Усик — Ф'юрі викликав на бій американця Деонтея Вайлдера. 

спорт бокс Тайсон Ф'юрі боксер Усик — Ф'юрі 2

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