Усик Ф'юрі — відео прибуття Фьюрі на бій проти Усика

Британський боксер Тайсон Ф'юрі. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

За кілька годин розпочнеться бій Усика проти Ф'юрі. Боксери вже прибули на арену, де відбудеться найочікуваніший поєдинок року.

Британський боксер Тайсон Ф'юрі вже з'явився на Kingdom Arena в Ер-Ріяді, повідомляє портал Новини.LIVE, посилаючись на трансляцію MEGOGO.

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Ф'юрі виглядає зосереджено. Також помітна серйозна злість, яка спостерігалась у його поведінці під час всієї підготовки до бою.

Бій Усик — Ф'юрі 2 вже скоро

Поєдинок розпочнеться після опівночі. Це 12-раундове протистояння, переможець якого отримає чемпіонські пояси за версією WBA, WBO та WBC.

Судитиме бій представник Пуерто-Ріко Роберто Рамірес-молодший.

Нагадаємо, портал Новини.LIVE проведе пряму текстову онлайн-трансляцію бою Усик — Ф'юрі.

Член команди Усика Даніель Лапін переміг в андеркарді бою Усик — Ф'юрі.

Інший українець Андрій Новицький після перемоги в андеркарді Усик — Ф'юрі викликав на бій американця Деонтея Вайлдера.