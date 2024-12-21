Усик Фьюри — видео прибытия Фьюри на бой против Усика

Британский боксер Тайсон Фьюри. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Через несколько часов начнется бой Усика против Фьюри. Боксеры уже прибыли на арену, где состоится самый ожидаемый поединок года.

Британский боксер Тайсон Фьюри уже появился на Kingdom Arena в Эр-Рияде, сообщает портал Новини.LIVE, ссылаясь на трансляцию MEGOGO.

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Фьюри смотрится сосредоточенно. Также заметна серьезная злоба, которая наблюдалась в его поведении во время всей подготовки к бою.

Бой Усик — Фьюри 2 уже скоро

Поединок начнется после полуночи. Это 12-раундовое противостояние, победитель которого получит чемпионские пояса по версии WBA, WBO и WBC.

Судит бой будет представитель Пуэрто-Рико Роберто Рамирес-младший.

Напомним, портал Новини.LIVE проведет прямую текстовую онлайн-трансляцию боя Усик - Фьюри.

Член команды Усика Даниэль Лапин победил в андеркарде боя Усик – Фьюри.

Другой украинец Андрей Новицкий после победы в андеркарде Усик-Фьюри вызвал на бой американца Деонтея Уайлдера.