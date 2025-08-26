Ф'юрі відмовився від футболу заради історичного спорту свого народу

Ф'юрі проміняв Манчестер Юнайтед на коня — що відомо
Раніше, коли Тайсон Ф'юрі ще не був чемпіоном світу, його можна було побачити у футболці "Манчестер Юнайтед". Саме з цим футбольним клубом асоціювали "Циганського Короля".
Однак, Тайсон розповів, що разом з результатами "МЮ" упала його цікавість до футболу, передає Goal.
Що Ф'юрі обрав замість футболу
За словами Ф’юрі, у нього змінилися спортивні уподобання і він втратив інтерес до футболу. Наразі потомка "ірландських" кочівників захоплюють кінні перегони.
Тайсон розповів, що раніше уболівав за "Манчестер Юнайтед", але через те, що у них справи погано йдуть, він більше за них не вболіває, як і ні за яку іншу команду.
Ф’юрі зізнався, що навіть за збірну Англії не вболіває після того, як ті на Євро-2016 програли Ісландії.
"Для мене футбол повністю закінчився. Тепер я захоплююся кінними перегонами, вперед", — сказав Ф’юрі.
Наразі боксер активно тренується, щоб підготуватись до повернення. В ідеалі, це буде третій бій з Олександром Усиком, але останнім часом все менше розмов у ЗМІ про цей поєдинок.
Нагадаємо, український абсолютний чемпіон світу Олександр Усик посів високе місце в рейтингу, де також є Ф'юрі.
Українські стрибунки у висоту Ярослава Магучіх та Юлія Левченко змагатимуться з Ніколою Оліслагерс за титул переможниці Діамантової ліги.
Читайте Новини.LIVE!