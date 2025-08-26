Відео
Головна Спорт Ф'юрі проміняв Манчестер Юнайтед на коня — що відомо

Ф'юрі проміняв Манчестер Юнайтед на коня — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 19:25
Ф'юрі відмовився від футболу заради історичного спорту свого народу
Зірка футболу Кріштіану Роналду та Тайсон Ф'юрі. Фото: instagram.com/tysonfury

Раніше, коли Тайсон Ф'юрі ще не був чемпіоном світу, його можна було побачити у футболці "Манчестер Юнайтед". Саме з цим футбольним клубом асоціювали "Циганського Короля".

Однак, Тайсон розповів, що разом з результатами "МЮ" упала його цікавість до футболу, передає Goal.

Читайте також:

Що Ф'юрі обрав замість футболу

За словами Ф’юрі, у нього змінилися спортивні уподобання і він втратив інтерес до футболу. Наразі потомка "ірландських" кочівників захоплюють кінні перегони.

Тайсон розповів, що раніше уболівав за "Манчестер Юнайтед", але через те, що у них справи погано йдуть, він більше за них не вболіває, як і ні за яку іншу команду.

Ф’юрі зізнався, що навіть за збірну Англії не вболіває після того, як ті на Євро-2016 програли Ісландії.

"Для мене футбол повністю закінчився. Тепер я захоплююся кінними перегонами, вперед", — сказав Ф’юрі.

Наразі боксер активно тренується, щоб підготуватись до повернення. В ідеалі, це буде третій бій з Олександром Усиком, але останнім часом все менше розмов у ЗМІ про цей поєдинок.

Нагадаємо, український абсолютний чемпіон світу Олександр Усик посів високе місце в рейтингу, де також є Ф'юрі.

Українські стрибунки у висоту Ярослава Магучіх та Юлія Левченко змагатимуться з Ніколою Оліслагерс за титул переможниці Діамантової ліги.

футбол Манчестер Юнайтед бокс Тайсон Ф'юрі Збірна Англії по футболу
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
