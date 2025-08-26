Видео
Главная Спорт Фьюри променял Манчестер Юнайтед на лошадь — что известно

Фьюри променял Манчестер Юнайтед на лошадь — что известно

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 19:25
Фьюри отказался от футбола ради исторического спорта своего народа
Звезда футбола Криштиану Роналду и Тайсон Фьюри. Фото: instagram.com/tysonfury

Раньше, когда Тайсон Фьюри еще не был чемпионом мира, его можно было увидеть в футболке "Манчестер Юнайтед". Именно с этим футбольным клубом ассоциировали "Цыганского Короля".

Однако, Тайсон рассказал, что вместе с результатами "МЮ" упал его интерес к футболу, передает Goal.

Читайте также:

Что Фьюри выбрал вместо футбола

По словам Фьюри, у него изменились спортивные предпочтения и он потерял интерес к футболу. Сейчас потомка "ирландских" кочевников захватывают конные скачки.

Тайсон рассказал, что раньше болел за "Манчестер Юнайтед", но из-за того, что у них дела плохо идут, он больше за них не болеет, как и ни за какую другую команду.

Фьюри признался, что даже за сборную Англии не болеет после того, как те на Евро-2016 проиграли Исландии.

"Для меня футбол полностью закончился. Теперь я увлекаюсь конными скачками, вперед", — сказал Фьюри.

Сейчас боксер активно тренируется, чтобы подготовиться к возвращению. В идеале это будет третий бой с Александром Усиком, но в последнее время все меньше разговоров в СМИ об этом поединке.

Напомним, украинский абсолютный чемпион мира Александр Усик занял высокое место в рейтинге, где также есть Фьюри.

Украинские прыгуньи в высоту Ярослава Магучих и Юлия Левченко будут соревноваться с Николой Олислагерс за титул победительницы Бриллиантовой лиги.

футбол Манчестер Юнайтед бокс Тайсон Фьюри Сборная Англии по футболу
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
