Усик Ф'юрі — Тайсон Ф'юрі вийшов у ринг на бій з Усиком

Британський боксер Тайсон Ф'юрі. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Головний боксерський реванш року розпочався, дивитись бій Усик — Ф'юрі можна тут. Першим у ринг вийшов суперник Усика.

Тайсон Ф'юрі виходив у ринг у костюмі Санта-Клауса, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на трансляцію Megogo.

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Ф'юрі дозволив собі дещо розслабитись. Хоча все одно виглядав набагато більш зосереджено, ніж у травні.

Відео виходу Тайсона Ф'юрі на ринг

.@Tyson_Fury makes his way to the ring to none other than Mariah Carey x Biggie Smalls 🎅#Usyk2Fury | BUY NOW on TNT Sports Box Office ▶️ https://t.co/FXWiFF98Ej pic.twitter.com/5K3DAHI8Fw — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) December 21, 2024

Що відомо про бій Усик — Ф'юрі

Бій традиційно триватиме 12 раундів. Рефері поєдинку стане представник Пуерто-Ріко Роберто Рамірез-молодший.

Суддями стануть: Херардо Мартінес (Пуерто-Ріко), Пет Морлі (США) та Ігнасіо Роблес (Панама).

На кону поєдинку стоятимуть чемпіонські пояси WBA, WBC та WBO.

На відміну від травневого поєдинку, цього разу це НЕ бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

Нагадаємо, портал Новини.LIVE веде пряму текстову онлайн-трансляцію бою Усик — Ф'юрі.

Вперше в історії бій між Усиком та Ф'юрі розсудить штучний інтелект.

Напередодні бою Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі провели церемонію зважування.