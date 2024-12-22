Усик Фьюри — Тайсон Фьюри вышел в ринг на бой с Усиком

Фьюри в интересном костюме вышел в ринг на бой с Усиком — видео
Главный боксерский реванш года начался, смотреть на бой Усик — Фьюри можно здесь. Первым в ринг вышел соперник Усика.
Тайсон Фьюри выходил в ринг в костюме Санта-Клауса, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию Megogo.
Фьюри позволил себе немного расслабиться. Хотя все равно выглядел гораздо сосредоточеннее, чем в мае.
Видео выхода Тайсона Фьюри на ринг
. @Tyson_Fury makes his way to ring to none thhan Mariah Carey x Biggie Smalls 🎅 #Usyk2Fury | BUY NOW on TNT Sports Box Office ▶️ https://t.co/FXWiFF98Ej pic.twitter.com/5K3DAHI8Fw— Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) December 21, 2024
Что известно о бое Усик — Фьюри
Бой традиционно продлится 12 раундов. Рефери поединка станет представитель Пуэрто-Рико Роберто Рамирез-младший.
Судьями станут Херардо Мартинес (Пуэрто-Рико), Пэт Морли (США) и Игнасио Роблес (Панама).
На коне поединка будут стоять чемпионские пояса WBA, WBC и WBO.
В отличие от майского поединка, на этот раз это не бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.
Напомним, портал Новини.LIVE ведет прямую текстовую онлайн-трансляцию боя Усик — Фьюри.
Впервые в истории бой между Усиком и Фьюри рассудит искусственный интеллект .
Накануне боя Александр Усик и Тайсон Фьюри провели церемонию взвешивания.
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