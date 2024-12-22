Усик Фьюри — Тайсон Фьюри вышел в ринг на бой с Усиком

Британський боксер Тайсон Фьюри. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Главный боксерский реванш года начался, смотреть на бой Усик — Фьюри можно здесь. Первым в ринг вышел соперник Усика.

Тайсон Фьюри выходил в ринг в костюме Санта-Клауса, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию Megogo.

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Фьюри позволил себе немного расслабиться. Хотя все равно выглядел гораздо сосредоточеннее, чем в мае.

Видео выхода Тайсона Фьюри на ринг

. @Tyson_Fury makes his way to ring to none thhan Mariah Carey x Biggie Smalls 🎅 #Usyk2Fury | BUY NOW on TNT Sports Box Office ▶️ https://t.co/FXWiFF98Ej pic.twitter.com/5K3DAHI8Fw — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) December 21, 2024

Что известно о бое Усик — Фьюри

Бой традиционно продлится 12 раундов. Рефери поединка станет представитель Пуэрто-Рико Роберто Рамирез-младший.

Судьями станут Херардо Мартинес (Пуэрто-Рико), Пэт Морли (США) и Игнасио Роблес (Панама).

На коне поединка будут стоять чемпионские пояса WBA, WBC и WBO.

В отличие от майского поединка, на этот раз это не бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

Напомним, портал Новини.LIVE ведет прямую текстовую онлайн-трансляцию боя Усик — Фьюри.

Впервые в истории бой между Усиком и Фьюри рассудит искусственный интеллект .

Накануне боя Александр Усик и Тайсон Фьюри провели церемонию взвешивания.