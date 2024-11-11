Флік прокоментував скандальне суддівство у матчі Барселони

Тренер Ганс-Дітер Флік після фінального свистка. Фото: Reuters/Vincent West

Каталонська "Барселона" програла втретє цього сезону. Слідом за "Монако" у Лізі чемпіонів та "Осасуною" у Ла Лізі команду тренера Ганса-Дітера Фліка залишив без очок "Реал Сосьєдад".

На результат поєдинку вплинуло спірне рішення суддів, повідомляє Mundo Deportivo.

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"Барселона" домінувала над "Реалом Сосьєдадом" у першому таймі 13 туру чемпіонату Іспанії. Роберт Левандовський забив гол, який було скасовано через спірний офсайд у польського форварда. Після цього господарі поля перехопили ініціативу, забили м'яч та довели поєдинок до перемоги.

Що Флік сказав про суддівство

Головний тренер "Барселони" визнав, що поразка його команди стала справедливим результатом матчу. "Реал Сосьєдад" грав швидко, рішуче і з великим натхненням. Ганс-Дітер Флік похвалив суперника.

Водночас наставник заявив, що злий на суддівську бригади, оскільки не вважає, що Роберт Левандовський перебував у положенні "поза грою". Флік вважає, що матч для його команди склався б інакше, якби гол не скасували.

Рафінья втішає партнерів за командою. Фото: Reuters/Vincent West

"Барселона" продовжує очолювати турнірну таблицю Ла-Ліги. Каталонці випереджають "Реал" на шість балів, але "бланкос" має матч у запасі.

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