Флик прокомментировал скандальное судейство в матче Барселоны

Флик назвал причину поражения Барселоны — дело не в игроках
Каталонская "Барселона" проиграл третий раз в нынешнем сезоне. Вслед за "Монако" в Лиге чемпионов и "Осасуной" в Ла Лиге команду тренера Ханса-Дитера Флика оставил без очков "Реал Сосьедад".
На результат поединка повлияло спорное решение судей, сообщает Mundo Deportivo.
"Барселона" доминировала над "Реалом Сосьедадом" в первом тайме 13 тура чемпионата Испании. Роберт Левандовский забил гол, который был отменен из-за спорного офсайда у польского форварда. После этого хозяева поля перехватили инициативу, забили мяч и довели поединок до победы.
Что Флик сказал о судействе
Главный тренер "Барселоны" признал, что поражение его команды стало справедливым результатом матча. "Реал Сосьедад" играл быстро, решительно и с большим вдохновением. Ханс-Дитер Флик похвалил соперника.
Вместе с тем наставник заявил, что зол на судейскую бригады, поскольку не считает, что Роберт Левандовский находился в положении "вне игры". Флик считает, что матч для его команды сложился бы иначе, если бы гол не отменили.
"Барселона" продолжает возглавлять турнирную таблицу Ла Лиги. Каталонцы опережают "Реал" на шесть баллов, но у "бланкос" есть матч в запасе.
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