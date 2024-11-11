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Флик назвал причину поражения Барселоны — дело не в игроках

11 ноября 2024 09:46
Станислав Костюк - Редактор
Флик прокомментировал скандальное судейство в матче Барселоны
Тренер Ханс-Дитер Флик после финального свистка. Фото: Reuters/Vincent West
Станислав Костюк - Редактор

Каталонская "Барселона" проиграл третий раз в нынешнем сезоне. Вслед за "Монако" в Лиге чемпионов и "Осасуной" в Ла Лиге команду тренера Ханса-Дитера Флика оставил без очков "Реал Сосьедад".

На результат поединка повлияло спорное решение судей, сообщает Mundo Deportivo

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"Барселона" доминировала над "Реалом Сосьедадом" в первом тайме 13 тура чемпионата Испании. Роберт Левандовский забил гол, который был отменен из-за спорного офсайда у польского форварда. После этого хозяева поля перехватили инициативу, забили мяч и довели поединок до победы. 

Что Флик сказал о судействе

Главный тренер "Барселоны" признал, что поражение его команды стало справедливым результатом матча. "Реал Сосьедад" играл быстро, решительно и с большим вдохновением. Ханс-Дитер Флик похвалил соперника. 

Вместе с тем наставник заявил, что зол на судейскую бригады, поскольку не считает, что Роберт Левандовский находился в положении "вне игры". Флик считает, что матч для его команды сложился бы иначе, если бы гол не отменили. 

Рафинья
Рафинья утешает партнеров по команде. Фото: Reuters/Vincent West

"Барселона" продолжает возглавлять турнирную таблицу Ла Лиги. Каталонцы опережают "Реал" на шесть баллов, но у "бланкос" есть матч в запасе. 

Напомним, главный тренер "Динамо" Александр Шовковский может досрочно уйти со своего поста. 

В "Ингульце" разгорелся очередной скандал, который спровоцировал владелец клуба Александр Поворознюк. 

"Рома" уволила второго тренера за сезон — известно, кто возглавит итальянскую команду. 

спорт Ханс-Дитер Флик Реал Сосьедад футбол Испанская Ла Лига Барселона

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