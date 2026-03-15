Два етапи Формули-1 скасували через ситуацію на Близькому Сході

Етап Формули-1 у Китаї. Фото: Reuters/Maxim Shemetov

Чемпіонат світу з шосейно-кільцевих перегонів офіційно оголосив про скасування двох етапів чемпіонату світу. З календаря сезону виключені Гран-прі Формули-1 Бахрейну та Саудівської Аравії. Вони мали відбутися в середині квітня.

Рішення пов'язане з нестабільною ситуацією на Близькому Сході, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

Керівництво Формули-1 визнало, що в поточних умовах провести перегони неможливо. Організатори сподівалися, що ситуація в регіоні стабілізується до дати проведення етапів, проте невизначеність зберігається. Тому було ухвалено рішення виключити обидві гонки з календаря сезону.

Піт-стоп у Формулі-1. Фото: Reuters/Maxim Shemetov

Календар сезону Ф-1 змінився

У чемпіонаті зазначили, що розглядали можливість проведення перегонів на альтернативних трасах. Однак від цієї ідеї відмовилися, тому замінювати скасовані етапи не будуть. У результаті в календарі чемпіонату залишилося 22 перегони Формули-1.

Після Гран-прі Японії, який відбудеться наприкінці березня, команди та пілоти отримають тривалу паузу. Наступний етап чемпіонату заплановано на 1 травня, коли відбудеться Гран-прі Маямі.

Нагадаємо, головний тренер збірної України Сергій Ребров викличе на матч зі Швецією одразу трьох дебютантів.

Відомий український футболіст долучився до ЗСУ і вже проходить підготовку перед відправкою на фронт.