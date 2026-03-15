Два этапа Формулы-1 отменили из за ситуации на Ближнем Востоке

Формула-1 вынуждена отменять этапы из-за действий Ирана
Чемпионат мира по шоссейно-кольцевым гонкам официально объявил об отмене двух этапов чемпионата мира. Из календаря сезона исключены Гран-при Формулы-1 Бахрейна и Саудовской Аравии. Они должны были пройти в середине апреля.
Решение связано с нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.
Руководство Формулы-1 признало, что в текущих условиях провести гонки невозможно. Организаторы надеялись, что ситуация в регионе стабилизируется до даты проведения этапов, однако неопределенность сохраняется. Поэтому было принято решение исключить обе гонки из календаря сезона.
Календарь сезона Ф-1 изменился
В чемпионате отметили, что рассматривали возможность проведения гонок на альтернативных трассах. Однако от этой идеи отказались, поэтому заменять отмененные этапы не будут. В результате в календаре чемпионата осталось 22 гонки Формулы-1.
После Гран-при Японии, который состоится в конце марта, команды и пилоты получат продолжительную паузу. Следующий этап чемпионата запланирован на 1 мая, когда пройдет Гран-при Майами.
