Два этапа Формулы-1 отменили из за ситуации на Ближнем Востоке

Этап Формулы-1 в Китае.

Чемпионат мира по шоссейно-кольцевым гонкам официально объявил об отмене двух этапов чемпионата мира. Из календаря сезона исключены Гран-при Формулы-1 Бахрейна и Саудовской Аравии. Они должны были пройти в середине апреля.

Решение связано с нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

Читайте также:

Руководство Формулы-1 признало, что в текущих условиях провести гонки невозможно. Организаторы надеялись, что ситуация в регионе стабилизируется до даты проведения этапов, однако неопределенность сохраняется. Поэтому было принято решение исключить обе гонки из календаря сезона.

Пит-стоп в Формуле-1. Фото: Reuters/Maxim Shemetov

Календарь сезона Ф-1 изменился

В чемпионате отметили, что рассматривали возможность проведения гонок на альтернативных трассах. Однако от этой идеи отказались, поэтому заменять отмененные этапы не будут. В результате в календаре чемпионата осталось 22 гонки Формулы-1.

После Гран-при Японии, который состоится в конце марта, команды и пилоты получат продолжительную паузу. Следующий этап чемпионата запланирован на 1 мая, когда пройдет Гран-при Майами.

Напомним, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров вызовет на матч со Швецией сразу трех дебютантов.

Известный украинский футболист присоединился к ВСУ и уже проходит подготовку перед отправкой на фронт.