Головна Спорт Форвард збірної України потрапив до шорт-листа "Бешикташа

Форвард збірної України потрапив до шорт-листа "Бешикташа

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 12:43
Довбик увійшов до трійки кандидатів на трансфер у "Бешикташ
Артем Довбик отримав травму. Фото: Reuters/Matteo Ciambelli

Італійська "Рома" може зіткнутися з інтересом до Артема Довбика з боку "Бешикташа", який шукає варіанти посилення атаки на випадок зимового відходу Теммі Абрахама. Український нападник входить до списку з трьох можливих варіантів, які клуб готовий розглядати найближчим часом.

Разом із Довбиком до шорт-листа внесено Ромелу Лукаку та Сантьяго Хіменеса, повідомляє Besiktas Plus.

"Бешикташ" вивчає умови щодо кожного гравця і готовий розглядати індивідуальні схеми трансферу залежно від ситуації на ринку. Керівництво турецького клубу розраховує знайти форварда, який зможе швидко адаптуватися і дати результат уже навесні.

Артем Довбик
Артем Довбик тікає від суперника. Фото: Reuters/Matteo Ciambelli

Чому Довбик залишається у фокусі топклубів

Довбик проводить свій дебютний повноцінний сезон у "Ромі" після переходу з "Жирони" та зберігає стабільне місце в обоймі клубу. У поточній кампанії він провів 14 матчів, відзначившись двома голами та двома результативними передачами, продовжуючи демонструвати сильні сторони: роботу корпусом, рух між лініями та вміння відкриватися під передачі з флангів.

За даними Transfermarkt, вартість українця залишається на рівні 25 млн євро, що робить його привабливим варіантом для клубів, яким потрібен готовий нападник середнього цінового сегмента. Довбик уже потрапляв у сферу інтересів кількох європейських команд, включно з "Міланом" та "Сандерлендом", що ще раз підкреслює його затребуваність на ринку.

Нагадаємо, відомий іноземний футболіст може повернутися в основу київського "Динамо".

Іллі Забарному доведеться вийти на поле з російським футболістом Матвієм Сафоновим, який стане основним гравцем.

Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
