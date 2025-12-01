Довбик вошел в тройку кандидатов на трансфер в Бешикташ

Артем Довбик получил травму. Фото: Reuters/Matteo Ciambelli

Итальянская "Рома" может столкнуться с интересом к Артему Довбику со стороны "Бешикташа", который ищет варианты усиления атаки на случай зимнего ухода Тэмми Абрахама. Украинский нападающий входит в список из трёх возможных вариантов, которые клуб готов рассматривать в ближайшее время.

Вместе с Довбиком в шорт-лист внесены Ромелу Лукаку и Сантьяго Хименес, сообщает Besiktas Plus.

Реклама

Читайте также:

"Бешикташ" изучает условия по каждому игроку и готов рассматривать индивидуальные схемы трансфера в зависимости от ситуации на рынке. Руководство турецкого клуба рассчитывает найти форварда, который сможет быстро адаптироваться и дать результат уже весной.

Артем Довбик убегает от соперника. Фото: Reuters/Matteo Ciambelli

Почему Довбик остается в фокусе топ-клубов

Довбик проводит свой дебютный полноценный сезон в "Роме" после перехода из "Жироны" и сохраняет стабильное место в обойме клуба. В текущей кампании он провёл 14 матчей, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами, продолжая демонстрировать сильные стороны: работу корпусом, движение между линиями и умение открываться под передачи с флангов.

По данным Transfermarkt, стоимость украинца остается на уровне 25 млн евро, что делает его привлекательным вариантом для клубов, которым нужен готовый нападающий среднего ценового сегмента. Довбик уже попадал в сферу интересов нескольких европейских команд, включая "Милан" и "Сандерленд", что еще раз подчеркивает его востребованность на рынке.

Напомним, известный иностранный футболист может вернуться в основу киевского "Динамо".

Илье Забарному придется выйти на поле с российским футболистом Матвеем Сафоновым, который станет основным игроком.