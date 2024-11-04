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Футболіст Манчестер Юнайтед зіграє за збірну України

4 листопада 2024 17:34
Станіслав Костюк - Редактор
Бауманн вперше зіграє за збірну України в офіційному матчі
Закері Бауманн в "Манчестер Юнайтед". Фото: пресслужба клубу
Станіслав Костюк - Редактор

Юнацька збірна України отримала солідне кадрове посилення. У найближчих матчах команді допоможе вихованець "Манчестер Юнайтед" Закері Бауманн.

Молодий футболіст нещодавно отримав український паспорт, повідомляє Sport.ua.

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Закері Бауманн
Закері Бауманн підписує контракт з "МЮ". Фото: instagram.com/mumufootball/

Посилення з АПЛ

Тренерський штаб Дмитра Михайленка має інтегрувати до команди 17-річного вихованця англійського "Манчестер Юнайтед" Зака Бауманна. Юний півзахисник отримав український паспорт у жовтні 2024 року за посередництва Української Асоціації футболу.

Це дебютний виклик Бауманна до збірної України. У сезоні 2024/2025 хавбек зіграв за "Манчестер Юнайтед" 9 матчів, у яких забив 1 м'яч і зробив 1 результативну передачу.

Нагадаємо, в англійському "Манчестер Юнайтед" може опинитися ще один футболіст збірної України.

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Манчестер Юнайтед Збірна України U-19 футбол АПЛ спорт

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