Бауманн впервые сыграет за сборную Украины в официальном матче

Закери Бауманн в "Манчестер Юнайтед". Фото: пресс-служба клуба

Юношеская сборная Украины получила солидное кадровое усиление. В ближайших матчах команде поможет воспитанник "Манчестер Юнайтед" Закери Бауманн.

Молодой футболист недавно получил украинский паспорт, сообщает Sport.ua.

Читайте также:

В рамках подготовки к первому этапу квалификации на Евро U-19 юношеская сборная Украины сыграет с Нидерландами, Словенией и Казахстаном. Две лучшие команды квартета выйдут в основную часть турнира.

Закери Бауманн подписывает контракт с "МЮ". Фото: instagram.com/mumufootball/

Усиление из АПЛ

Тренерский штаб Дмитрия Михайленко должен интегрировать в команду 17-летнего воспитанника английского "Манчестер Юнайтед" Зака Бауманна. Юный полузащитник получил украинский паспорт в октябре 2024 года при посредничестве Украинской Ассоциации футбола.

Это дебютный вызов Бауманна в сборную Украины. В сезоне 2024/2025 хавбек сыграл за "Манчестер Юнайтед" 9 матчей, в которых забил 1 мяч и сделал 1 результативную передачу.

Напомним, в английском "Манчестер Юнайтед" может оказаться еще один футболист сборной Украины.

Форвард Артем Довбик сможет поработать в "Роме" под руководством известного итальянского тренера.

Дзюдоистка Дарья Белодед прокомментировала слухи о переходе в ММА.