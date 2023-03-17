Футболіст "Шахтаря" встановив унікальний рекорд у єврокубках

Новачок донецької команди прогресує у кожному матчі

Донецький "Шахтар" вилетів із Ліги Європи на стадії 1/8 плей-офф. Але єврокубковий сезон "гірників" запам'ятається вболівальникам не лише гарною грою у низці матчів Ліги чемпіонів та серією пенальті у поєдинках із "Ренном".

Форвард "Шахтаря" Кевін Келсі став наймолодшим автором голу "гірників" у єврокубках, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

18-річний Кевін Келсі перейшов до "Шахтаря" з "Бостон Рівер" на початку 2023-го року. Ігор Йовичевич поступово підпускає венесуельця до основного складу "гірників".

Келсі вже відзначився кількома результативними діями у складі української команди у єврокубках. Саме він забив вирішальний пенальті у післяматчевій серії із французьким "Ренном". Венесуелець відзначився голом з гри у розгромному виїзному матчі у Роттердамі, у якому "Шахтар" програв із рахунком 1:7. Причому Келсі забив гарний м'яч після довгої подачі у виконанні Матвієнка.

Досягнення Келсі

На момент голу венесуельцю було 18 років та 232 дні. Він побив рекорд Чіпріана Маріки (18 років та 299 днів), який тримався з 27 липня 2004 року. Примітно, що Кевін Келсі народився саме цього дня.

Венесуелець став другим наймолодшим автором голу українського клубу в єврокубках, молодшим за нього був лише Андрій Шевченко. Він забив "Баварії" за "Динамо" у віці 18 років та 68 днів.

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