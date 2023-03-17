Футболист "Шахтера" установил уникальный рекорд в еврокубках
Донецкий "Шахтер" вылетел из Лиги Европы на стадии 1/8 плей-офф. Но еврокубковый сезон "горняков" запомнится болельщикам не только хорошей игрой в ряде матчей Лиги чемпионов и серией пенальти в поединках с "Ренном".
Форвард "Шахтера" Кевин Келси стал самым молодым автором гола "горняков" в еврокубках, сообщает официальный сайт УЕФА.
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18-летний Кевин Келси перешел в "Шахтер" из "Бостон Ривер" в начале 2023 года. Игор Йовичевич постепенно подпускает венесуэльца к основному составу "горняков".
Келси уже отметился несколькими результативными действиями в составе украинской команды в еврокубках. Именно он забил решающий пенальти в послематчевой серии с французским "Ренном". Венесуэлец отметился голом с игры в разгромном выездном матче в Роттердаме, в котором "Шахтер" проиграл со счетом 1:7. Причем Келси забил красивый мяч после длинной подачи в исполнении Матвиенко.
Достижение Келси
На момент гола венесуэльцу было 18 лет и 232 дня. Он побил рекорд Чиприана Марики (18 лет и 299 дней), который держался с 27 июля 2004 года. Примечательно, что сам Кевин Келси родился именно в этот день.
Венесуэлец стал вторым самым молодым автором гола украинского клуба в еврокубках, моложе него был только Андрей Шевченко. Он забил "Баварии" за "Динамо" в возрасте 18 лет и 68 дней.
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