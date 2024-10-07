Джо Байден зустрівся з чемпіонами МЛС та українцем Євгеном Чеберком

Євген Чеберко серед гравців "Коламбус Крю". Фото: instagram.com/cheber98

Президент США Джо Байден у Білому домі провів зустріч із чинним чемпіоном МЛС. Минулого сезону чемпіонат виграв клуб "Коламбус Крю".

Одним із гостей був український центральний захисник Євген Чеберко, який повідомив про зустріч у Instagram.

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Президенти США традиційно зустрічаються з чемпіонами всіх найпопулярніших ліг у країні: НБА, НХЛ, НФЛ та інші.

У 2023-му році "Коламбус" впевнено став чемпіоном МЛС. Раніше вони також перемагали у лізі в 2008 та 2020 роках.

Чеберко цього сезону зіграв за "Крю" 28 матчів, у яких голами не відзначався. 26-річний українець грає за клуб з липня 2023 року. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста у 1,2 млн євро.

Євген Чеберко серед гравців "Коламбус Крю". Фото: instagram.com/cheber98

Чеберко раніше грав у "Дніпрі", "Зорі", ЛАСКу та "Осієці". Також Євген у жовтні 2020 року зіграв свій єдиний матч за збірну України.

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