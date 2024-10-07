Джо Байден встретился с чемпионом МЛС и украинцем Евгением Чеберко

Евгений Чеберко среди игроков "Коламбус Крю". Фото: instagram.com/cheber98

Президент США Джо Байден в Белом доме провел встречу с действующим чемпионом МЛС. В прошлом сезоне чемпионат выиграл клуб "Коламбус Крю".

Одним из гостей был украинский центральный защитник Евгений Чеберко, который сообщил о встрече в Instagram.

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Президенты США традиционно встречаются с чемпионами всех самых популярных лиг в стране: НБА, НХЛ, НФЛ и другие.

В 2023-м году "Коламбус" уверенно стал чемпионом МЛС. Ранее они также побеждали в лиге в 2008 и 2020 годах.

Чеберко в текущем сезоне сыграл за "Крю" 28 матчей, в которых голами не отличался. 26-летний украинец играет за клуб с июля 2023 года. Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает футболиста в 1,2 млн евро.

Евгений Чеберко среди игроков "Коламбус Крю". Фото: instagram.com/cheber98

Чеберко ранее играл в "Днепре", "Заре", ЛАСКе и "Осиеке". Также Евгений в октябре 2020 года сыграл свой единственный матч за сборную Украины.

Напомним, ранее в сети показали как будет выглядеть новая форма национальной сборной Украины по футболу.

Вратарь Андрей Лунин и вингер Андрей Ярмоленко не сыграют за сборную Украины в Лиге Наций из-за болезни и травмы.