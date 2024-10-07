Джо Байден встретился с чемпионом МЛС и украинцем Евгением Чеберко

Футболист из Украины встретился с Байденом в Белом доме — фото
Президент США Джо Байден в Белом доме провел встречу с действующим чемпионом МЛС. В прошлом сезоне чемпионат выиграл клуб "Коламбус Крю".
Одним из гостей был украинский центральный защитник Евгений Чеберко, который сообщил о встрече в Instagram.
Встреча Байдена и Чеберко
Президенты США традиционно встречаются с чемпионами всех самых популярных лиг в стране: НБА, НХЛ, НФЛ и другие.
В 2023-м году "Коламбус" уверенно стал чемпионом МЛС. Ранее они также побеждали в лиге в 2008 и 2020 годах.
Чеберко в текущем сезоне сыграл за "Крю" 28 матчей, в которых голами не отличался. 26-летний украинец играет за клуб с июля 2023 года. Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает футболиста в 1,2 млн евро.
Чеберко ранее играл в "Днепре", "Заре", ЛАСКе и "Осиеке". Также Евгений в октябре 2020 года сыграл свой единственный матч за сборную Украины.
Напомним, ранее в сети показали как будет выглядеть новая форма национальной сборной Украины по футболу.
Вратарь Андрей Лунин и вингер Андрей Ярмоленко не сыграют за сборную Украины в Лиге Наций из-за болезни и травмы.
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