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Футболіст загинув від прямого удару блискавки під час матчу

4 листопада 2024 12:05
Станіслав Костюк - Редактор
У Перу блискавка вбила футболіста прямо під час матчу
Швидка допомога у Перу. Фото: Facebook
Станіслав Костюк - Редактор

Під час футбольного поєдинку у Перу стався трагічний випадок. За підсумками інциденту загинув один спортсмен, ще декілька гравців зазнали травм.

У футбольне поле влучила блискавка, що призвело до людських жертв, повідомляє The Sun

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Перуанський футболіст Хосе Уго Де Ла Крус Меса отримав на полі під час матчу поранення, які не сумісні з життям. Це сталося після того, як у газон вдарила блискавка.

Деталі трагедії

У неділю, 3 листопада, у чемпіонаті Перу мав відбутися футбольний матч. Футболісти обох команд залишали поле у той час, як над стадіоном згустилися хмари та почалася буря. Раптом у газон ударила блискавка, одразу декілька спортсменів звалилися на поле.

Блискавка в Перу
Момент удару блискавки. Фото: скриншот X

П'ятьох людей, які постраждали від удару блискавки, доправили до найближчої лікарні. Один із них помер пізніше ввечері, попри зусилля лікарів. Решту спортсменів, які отримали опіки, вдалося врятувати.

Нагадаємо, голкіпер збірної України Анатолій Трубін може перейти до відомого європейського клубу.

У послугах лідера "Барселони" Рафіньї зацікавлена команда, яка готова заплатити за нього великі гроші.

трагедія блискавка футбол Перу спорт нещасний випадок

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