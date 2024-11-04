У Перу блискавка вбила футболіста прямо під час матчу

Швидка допомога у Перу. Фото: Facebook

Під час футбольного поєдинку у Перу стався трагічний випадок. За підсумками інциденту загинув один спортсмен, ще декілька гравців зазнали травм.

У футбольне поле влучила блискавка, що призвело до людських жертв, повідомляє The Sun.

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Перуанський футболіст Хосе Уго Де Ла Крус Меса отримав на полі під час матчу поранення, які не сумісні з життям. Це сталося після того, як у газон вдарила блискавка.

🔴🚨 Cae rayo durante partido de fútbol en Huancayo, en el estadi de Coto Coto en el distrito de Chilca y deja un muerto y cuatro heridos



🕊️ Fallecido: José Hugo De la Cruz Meza (39)



⚠️ Imágenes sensibles (Fuente: Onda Deportiva) pic.twitter.com/cTEslSnewR - Huanca York Times (@HuancaYorkTimes) November 3, 2024

Деталі трагедії

У неділю, 3 листопада, у чемпіонаті Перу мав відбутися футбольний матч. Футболісти обох команд залишали поле у той час, як над стадіоном згустилися хмари та почалася буря. Раптом у газон ударила блискавка, одразу декілька спортсменів звалилися на поле.

Момент удару блискавки. Фото: скриншот X

П'ятьох людей, які постраждали від удару блискавки, доправили до найближчої лікарні. Один із них помер пізніше ввечері, попри зусилля лікарів. Решту спортсменів, які отримали опіки, вдалося врятувати.

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