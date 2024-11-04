В Перу молния убила футболиста прямо во время матча

Скорая помощь в Перу. Фото: Facebook

Во время футбольного поединка в Перу произошел трагический случай. По итогам инцидента погиб один спортсмен, еще несколько игроков получили травмы.

В футбольное поле попала молния, это привело к человеческим жертвам, сообщает The Sun.

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Перуанский футболист Хосе Уго Де Ла Крус Меса получил на поле во время матча ранения, которые оказались не совместимы с жизнью. Это произошло после того, как в газон ударила молния.

🔴🚨 Cae rayo durante partido de fútbol en Huancayo, en el estadio de Coto Coto en el distrito de Chilca y deja un muerto y cuatro heridos



🕊️ Fallecido: José Hugo De la Cruz Meza (39)



⚠️ Imágenes sensibles (Fuente: Onda Deportiva) pic.twitter.com/cTEslSnewR — Huanca York Times (@HuancaYorkTimes) November 3, 2024

Детали трагедии

В воскресенье, 3 ноября, в чемпионате Перу должен был состояться футбольный матч. Футболисты обеих команд покидали поле в то время, как над стадионом сгустились тучи и началась буря. Внезапно в газон ударила молния, сразу несколько спортсменов рухнули на поле.

Момент удара молнии. Фото: скриншот X

Пять человек, которые пострадали от удара молнии, доставили в ближайшую больницу. Один из них скончался позже вечером, несмотря на усилия врачей. Остальных спортсменов, которые получили ожоги, удалось спасти.

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