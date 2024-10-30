На фронте погиб спортсмен, который служил в полку Азов

Титулованный украинский спортсмен и боец Азова погиб на фронте
Еще один украинский спортсмен пожертвовал собой в борьбе с российскими оккупантами. Даниил Егоров погиб на фронте в Донецкой области.
Член сборной Украины был добровольцем, сообщает в Facebook Федерация академической гребли.
В понедельник, 28 октября, Даниил Егоров погиб при выполнении оперативного задания. Молодой спортсмен в бою под Нью-Йорком в Донецкой области получил ранения, которые оказались несовместимы с жизнью.
Чем известен Егоров
До полномасштабного вторжения россиян Даниил был перспективным украинским спортсменом. В 2016 году он впервые был включен в состав национальной команды по академической гребле.
Егоров был обладателем бронзовой медали чемпионата Европы среди юниоров. В 2019 году на счету Даниила оказалась серебряная награда на чемпионате Европы до 23 лет.
Егоров пошел добровольцем в армии в первые дни полномасштабной интервенции россиян. Он служил в полку "Азов" и защищал Украины в самых горячих точках фронта.
Воину и спортсмену было 24 года...
Напомним, недавно в Донецкой области погиб многократный призер турниров по скалолазанию Максим Петренко.
Также на фронте оборвалась жизнь медика Дмитрия Богачева, который в мирной жизни был известным футболистом.
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