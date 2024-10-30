На фронте погиб спортсмен, который служил в полку Азов

Даниил Егоров в рядах ВСУ. Фото: Facebook

Еще один украинский спортсмен пожертвовал собой в борьбе с российскими оккупантами. Даниил Егоров погиб на фронте в Донецкой области.

Член сборной Украины был добровольцем, сообщает в Facebook Федерация академической гребли.

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В понедельник, 28 октября, Даниил Егоров погиб при выполнении оперативного задания. Молодой спортсмен в бою под Нью-Йорком в Донецкой области получил ранения, которые оказались несовместимы с жизнью.

Даниил Егоров в мирной жизни. Фото: Facebook

Чем известен Егоров

До полномасштабного вторжения россиян Даниил был перспективным украинским спортсменом. В 2016 году он впервые был включен в состав национальной команды по академической гребле.

Егоров был обладателем бронзовой медали чемпионата Европы среди юниоров. В 2019 году на счету Даниила оказалась серебряная награда на чемпионате Европы до 23 лет.

Егоров пошел добровольцем в армии в первые дни полномасштабной интервенции россиян. Он служил в полку "Азов" и защищал Украины в самых горячих точках фронта.

Воину и спортсмену было 24 года...

Напомним, недавно в Донецкой области погиб многократный призер турниров по скалолазанию Максим Петренко.

Также на фронте оборвалась жизнь медика Дмитрия Богачева, который в мирной жизни был известным футболистом.