Украинский спортсмен Петренко погиб на фронте под Торецком

Максим Петренко во время турнира по скалолазанию. Фото: facebook.com/evgeny.kryvosheytsev/

Украинский военнослужащий Максим Петренко погиб во время боевых действий на Донецком направлении. Он получил тяжелые ранения во время выполнения задания под Торецком.

Петренко погиб в результате минометного огня, сообщает 4sport.ua.

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Известный украинский спортсмен Максим Петренко стал жертвой российской агрессии в Донецкой области. Бригада, в которой служил бывший призер чемпионатов мира по скалолазанию, выполняла боевое задание под Торецком. Украинские военнослужащие попали под минометный обстрел. Бывший спортсмен получил ранения, которые оказались несовместимы с жизнью.

Ему было 46 лет.

Максим Петренко в мирной жизни. Фото: facebook.com/evgeny.kryvosheytsev/

Чем известен Петренко

Максим родился в Луганске, из которого выехал еще в 2014 году. Он добровольно присоединился к вооруженным силам Украины после начала полномасштабного вторжения россиян в 2024 году.

Петренко был обладателем золотой медали на молодежном чемпионате мира по скалолазанию в 1996 и 1997 годах, завоевывал призы на молодежном Кубке Европы.

На взрослом уровне спортсмен завоевывал бронзовую медаль на Кубке Мира в 1999 году. Он остается единственным украинцем, который получил медаль на взрослых чемпионатах мира по скалолазанию в дисциплине "трудность".

Петренко неоднократно участвовал в турнирах в Украине и за границей, был известен в кругу поклонников этого вида спорта.

Напомним, недавно на фронте трагически погиб бывший чемпион Украины по ММА.

Также в борьбе с российскими оккупантами пожертвовала собой известная украинская тяжелоатлетка.