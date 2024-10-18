Украинский спортсмен Петренко погиб на фронте под Торецком

Известный украинский спортсмен погиб на фронте под Торецком
Украинский военнослужащий Максим Петренко погиб во время боевых действий на Донецком направлении. Он получил тяжелые ранения во время выполнения задания под Торецком.
Петренко погиб в результате минометного огня, сообщает 4sport.ua.
Известный украинский спортсмен Максим Петренко стал жертвой российской агрессии в Донецкой области. Бригада, в которой служил бывший призер чемпионатов мира по скалолазанию, выполняла боевое задание под Торецком. Украинские военнослужащие попали под минометный обстрел. Бывший спортсмен получил ранения, которые оказались несовместимы с жизнью.
Ему было 46 лет.
Чем известен Петренко
Максим родился в Луганске, из которого выехал еще в 2014 году. Он добровольно присоединился к вооруженным силам Украины после начала полномасштабного вторжения россиян в 2024 году.
Петренко был обладателем золотой медали на молодежном чемпионате мира по скалолазанию в 1996 и 1997 годах, завоевывал призы на молодежном Кубке Европы.
На взрослом уровне спортсмен завоевывал бронзовую медаль на Кубке Мира в 1999 году. Он остается единственным украинцем, который получил медаль на взрослых чемпионатах мира по скалолазанию в дисциплине "трудность".
Петренко неоднократно участвовал в турнирах в Украине и за границей, был известен в кругу поклонников этого вида спорта.
Напомним, недавно на фронте трагически погиб бывший чемпион Украины по ММА.
Также в борьбе с российскими оккупантами пожертвовала собой известная украинская тяжелоатлетка.
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