Український спортсмен Петренко загинув на фронті під Торецьком

Максим Петренко під час турніру зі скелелазіння. Фото: facebook.com/evgeny.kryvosheytsev/

Український військовослужбовець Максим Петренко загинув під час бойових дій на Донецькому напрямку. Він отримав тяжкі поранення під час виконання завдання під Торецьком.

Петренко загинув внаслідок мінометного вогню, повідомляє 4sport.ua.

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Відомий український спортсмен Максим Петренко став жертвою російської агресії на Донеччині. Бригада, в якій служив колишній призер чемпіонатів світу зі скелелазіння, виконувала бойове завдання під Торецьком. Українські військовослужбовці потрапили під мінометний обстріл. Колишній спортсмен отримав поранення, які виявилися несумісними із життям.

Йому було 46 років.

Максим Петренко у мирному житті. Фото: facebook.com/evgeny.kryvosheytsev/

Чим відомий Петренко

Максим народився у Луганську, з якого виїхав ще 2014 року. Він добровільно приєднався до збройних сил України після початку повномасштабного вторгнення росіян у 2024 році.

Петренко був володарем золотої медалі на молодіжному чемпіонаті світу зі скелелазіння у 1996 та 1997 роках, завойовував призи на молодіжному Кубку Європи.

На дорослому рівні спортсмен виборював бронзову медаль на Кубку Світу в 1999 році. Він залишається єдиним українцем, який отримав медаль на дорослих чемпіонатах світу зі скелелазіння у дисципліні "трудність".

Петренко неодноразово брав участь у турнірах в Україні та за кордоном, був відомий у колі шанувальників цього виду спорту.

Нагадаємо, нещодавно на фронті трагічно загинув колишній чемпіон України з ММА.

Також у боротьбі з російськими окупантами пожертвувала собою відома українська важкоатлетка.