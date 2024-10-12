Загинув тренер ФК Троєщина Денис Скляренко — він був добровольцем ЗСУ

Денис Скляренко. Фото: сторінка тренера в Facebook

У зоні бойових дій чергову втрату зазнав український футбол. Загинув тренер ФК "Троєщина" з Києва Денис Скляренко.

Про смерть тренера повідомили у ФК "Троєщина".

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Загинув футбольний тренер

Доброволець з Києва у свої 36 років загину 30 серпня на Куп’янському напрямку.

Скляренко після повномасштабного російського вторгнення в Україну залишив футбол та став добровольцем у лавах Збройних сил.

У складі ЗСУ Скляренко служив у 131-му батальйоні 112-ї бригади Територіальної оборони.

Загиблий воював на Київщині, на Авдіївському напрямку, в Серебрянському лісі. За свою службу був нагороджений "Золотим хрестом".

"Денис був одним із перших випускників ФК "Троєщина" та тренера Олега Іващенка. Пройшов шлях від дитячого до юнацького футболу. Виступав за команди U-19, U-21 та дорослу команду "Троєщини". Мрії про спорт та тренерську діяльність не полишали Дениса — в 2009 році закінчив Національний університет фізичного виховання і спорту України, отримавши диплом тренера з футболу", — йдеться в повідомленні клубу.

Нагадаємо, раніше у зоні бойових дій загинув чемпіон України з ММА.

Також на фронті загинула відома українська важкоатлетка.