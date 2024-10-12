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На войне погиб тренер известного киевского футбольного клуба

12 октября 2024 14:01
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Погиб тренер ФК Троещина Денис Скляренко — он был добровольцем ВСУ
Денис Скляренко. Фото: страница тренера в Facebook
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В зоне боевых действий очередную потерю понес украинский футбол. Погиб тренер ФК "Троещина" из Киева Денис Скляренко.

О смерти тренера сообщили в ФК "Троещина".

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Денис Скляренко. Фото: ФК "Троещина"

Погиб футбольный тренер

Доброволец из Киева в свои 36 лет погиб 30 августа на Купянском направлении.

Скляренко после полномасштабного российского вторжения в Украину покинул футбол и стал добровольцем в рядах Вооруженных Сил.

В составе ВСУ Скляренко служил в 131-м батальоне 112-й бригады Территориальной обороны.

Погибший воевал в Киевской области, на Авдеевском направлении, в Серебрянском лесу. За свою службу был награжден "Золотым крестом".

"Денис был одним из первых выпускников ФК "Троещина" и тренера Олега Иващенко. Прошел путь от детского до юношеского футбола. Выступал за команды U-19, U-21 и взрослую команду "Троещины". Мечты о спорте и тренерской деятельности не покидали Дениса — в 2009 году окончил Национальный университет физического воспитания и спорта Украины, получив диплом тренера по футболу", — говорится в сообщении клуба.

Напомним, ранее в зоне боевых действий погиб чемпион Украины по ММА.

Также на фронте погибла известная украинская тяжелоатлетка.

Киев смерть футбол война в Украине погибшие

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