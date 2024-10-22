Украинский футболист Дмитрий Богачев погиб на войне

В боях с россиянами погиб известный украинский футболист
Полномасштабная война продолжает уносить жизни украинских спортсменов. Очередную потерю понес мир футбола.
На войне погиб украинский футболист Дмитрий Богачев. Об этом сообщил в Instagram его бывший одноклубник Александр Литвиненко.
Очередная потеря на войне
Богачев защищал страну в составе сил обороны Украины.
После начала полномасштабного российского вторжения Богачев пошел добровольцем в ВСУ. В зоне боевых действий он являлся медиком.
Отметим, что футболист сразился с россиянами в районе Авдеевского коксохимического завода.
У 32-летнего украинца была продолжительная карьера в футболе. Он выступал за украинские "Сумы", "Викторию" и "Тростянец" и за польскую "Орлету" из четвертого дивизиона.
За свою футбольную карьеру Богачев в 162 матчах забил 26 забитых мячей и семь голевых передач.
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