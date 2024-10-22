Украинский футболист Дмитрий Богачев погиб на войне

Дмитрий Богачев. Фото: скриншот

Полномасштабная война продолжает уносить жизни украинских спортсменов. Очередную потерю понес мир футбола.

На войне погиб украинский футболист Дмитрий Богачев. Об этом сообщил в Instagram его бывший одноклубник Александр Литвиненко.

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Очередная потеря на войне

Богачев защищал страну в составе сил обороны Украины.

После начала полномасштабного российского вторжения Богачев пошел добровольцем в ВСУ. В зоне боевых действий он являлся медиком.

Отметим, что футболист сразился с россиянами в районе Авдеевского коксохимического завода.

У 32-летнего украинца была продолжительная карьера в футболе. Он выступал за украинские "Сумы", "Викторию" и "Тростянец" и за польскую "Орлету" из четвертого дивизиона.

За свою футбольную карьеру Богачев в 162 матчах забил 26 забитых мячей и семь голевых передач.

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