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У боях з росіянами загинув відомий український футболіст

22 жовтня 2024 11:29
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Український футболіст Дмитро Богачов загинув на війні
Дмитро Богачов. Фото: скриншот
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Повномасштабна війна продовжує забирати життя українських спортсменів. Чергову втрату поніс світ футболу.

На війні загинув український футболіст Дмитро Богачов. Про це повідомив у Instagram його колишній одноклубник Олександр Литвиненко.

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Чергова втрата на війні

Богачов захищав країну в складі сил оборони України.

Після початку повномасштабного російського вторгнення Богачов пішов добровольцем до ЗСУ. У зоні бойових дій він був медиком.

Зазначимо, що футболіст воював з росіянами у районі Авдіївського коксохімічного заводу.

У 32-річного українця була тривала кар’єра у футболі. Він виступав за українські "Суми", "Вікторію" й "Тростянець" та за польсьму "Орлету" із четвертого дивізіону.

За свою футбольну кар’єру Богачов у 162 матчах забив 26 забитих м’ячів та сім гольових передач.

Нагадаємо, легенди столичного "Динамо" Артем Мілевський та Олександр Алієв залагодили свій конфлікт.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс розповів, коли планує піти з клубу.

У донецькому "Шахтарі" хочуть замінити головного тренера Маріно Пушича через невдалі результати.

Дмитро Богачов футбол війна в Україні загиблі ЗСУ

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