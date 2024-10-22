Український футболіст Дмитро Богачов загинув на війні

Дмитро Богачов. Фото: скриншот

Повномасштабна війна продовжує забирати життя українських спортсменів. Чергову втрату поніс світ футболу.

На війні загинув український футболіст Дмитро Богачов. Про це повідомив у Instagram його колишній одноклубник Олександр Литвиненко.

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Чергова втрата на війні

Богачов захищав країну в складі сил оборони України.

Після початку повномасштабного російського вторгнення Богачов пішов добровольцем до ЗСУ. У зоні бойових дій він був медиком.

Зазначимо, що футболіст воював з росіянами у районі Авдіївського коксохімічного заводу.

У 32-річного українця була тривала кар’єра у футболі. Він виступав за українські "Суми", "Вікторію" й "Тростянець" та за польсьму "Орлету" із четвертого дивізіону.

За свою футбольну кар’єру Богачов у 162 матчах забив 26 забитих м’ячів та сім гольових передач.

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