Ультрас Кривбасса Олег Стасишин погиб на войне с Россией

Олег "Спортик" Стасишин. Фото: "Кривбасс"

Украинское ультрас-сообщество продолжает нести потери на войне. В этот раз Трибуну героев пополнил представитель фанатского сектора криворожского "Кривбасса".

Об этом сообщила пресс-служба "Кривбасса".

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По информации "Кривбасса", в зоне боевых действий погиб один из ультрас группировки Oldschool Kryvbas Олег "Спортик" Стасишин.

После начала полномасштабного российского вторжения Стасишин добровольно ушел в силы обороны Украины, где получил звание младшего лейтенанта и должность командира взвода стрелков.

Погиб 33-летний болельщик 2 октября, во время выполнения боевого задания в Курской области России, часть которой контролируют ВСУ.

"Наш земляк с первых дней полномасштабного вторжения пошел на защиту Украины. Был младшим лейтенант командиром стрелкового взвода".

2 октября во время выполнения боевого задания в курской области 33-летний боец получил травмы, несовместимые с жизнью", — говорится в сообщении.

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