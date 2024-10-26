Ультрас Кривбасса Олег Стасишин погиб на войне с Россией

На войне погиб ультрас криворожского Кривбасса
Украинское ультрас-сообщество продолжает нести потери на войне. В этот раз Трибуну героев пополнил представитель фанатского сектора криворожского "Кривбасса".
Об этом сообщила пресс-служба "Кривбасса".
"Кривбасс" потерял преданного болельщика
По информации "Кривбасса", в зоне боевых действий погиб один из ультрас группировки Oldschool Kryvbas Олег "Спортик" Стасишин.
После начала полномасштабного российского вторжения Стасишин добровольно ушел в силы обороны Украины, где получил звание младшего лейтенанта и должность командира взвода стрелков.
Погиб 33-летний болельщик 2 октября, во время выполнения боевого задания в Курской области России, часть которой контролируют ВСУ.
"Наш земляк с первых дней полномасштабного вторжения пошел на защиту Украины. Был младшим лейтенант командиром стрелкового взвода".
2 октября во время выполнения боевого задания в курской области 33-летний боец получил травмы, несовместимые с жизнью", — говорится в сообщении.
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