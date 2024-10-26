Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow На війні загинув ультрас криворізького Кривбасу arrow

На війні загинув ультрас криворізького Кривбасу

26 жовтня 2024 20:05
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Ультрас Кривбасу Олег Стасишин загинув на війні з Росією
Олег "Спортік" Стасишин. Фото: "Кривбас"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Українське ультрас-співтовариство продовжує нести втрати на війні. Цього разу Трибуну героїв поповнив представник фанатського сектору криворізького "Кривбасу".

Про це повідомила пресслужба "Кривбасу".

Читайте також:

"Кривбас" втратив відданого вболівальника

За інформацією "Кривбасу", у зоні бойових дій загинув один з ультрас угруповання Oldschool Kryvbas Олег "Спортік" Стасишин.

Після початку повномасштабного російського вторгнення Стасишин добровільно пішов у сили оборони України, де отримав звання молодшого лейтенанта та посаду командира взводу стрільців.

Загинув 33-річний уболівальник 2 жовтня під час виконання бойового завдання у Курській області Росії, частину якої контролюють ЗСУ.

"Наш земляк з перших днів повномасштабного вторгнення пішов на захист України. Був молодшим лейтенант командиром стрілецького взводу.

2 жовтня під час виконання бойового завдання в курській області 33-річний боєць отримав травми, несумісні з життям", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше джерела опублікували зарплату Олександра Зінченка, яку він отримує в лондонському "Арсеналі".

Нападник національної збірної України Артем Довбик назвав своє прізвисько, які йому дали партнери по команді.

Світова рекордсменка та олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх висловилась про мера Дніпра Бориса Філатова.

ультрас футбол війна в Україні загиблі вболівальники Кривбасс

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:26 Вихідні не без сюрпризів — синоптики повідомили погоду на завтра

20:24 Зеленський відповів, коли на фронті можуть з'явитися солдати КНДР

20:05 На війні загинув ультрас криворізького Кривбасу

20:04 Вибори у Грузії — хто лідирує в попередніх результатах

20:04 Американське Запоріжжя — як живе Пенсильванія під час виборів

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

20:00 Мати-одиначка — коли вона може мобілізуватися

19:18 Полон та повернення до життя — історія слідчої з Маріуполя

19:06 Удар по Дніпру — як чоловік з родиною опинився під завалами

18:41 NASA вимагає розслідування зв'язку між Маском та Путіним

18:39 Блокпости по Одесі — що перевіряють військові та правоохоронці

20:26 Вихідні не без сюрпризів — синоптики повідомили погоду на завтра

20:24 Зеленський відповів, коли на фронті можуть з'явитися солдати КНДР

20:05 На війні загинув ультрас криворізького Кривбасу

20:04 Вибори у Грузії — хто лідирує в попередніх результатах

20:04 Американське Запоріжжя — як живе Пенсильванія під час виборів

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

20:00 Мати-одиначка — коли вона може мобілізуватися

19:18 Полон та повернення до життя — історія слідчої з Маріуполя

19:06 Удар по Дніпру — як чоловік з родиною опинився під завалами

18:41 NASA вимагає розслідування зв'язку між Маском та Путіним

18:39 Блокпости по Одесі — що перевіряють військові та правоохоронці

17:44 Космічно дорогі овочі — що в Одесі думають про ціну на картоплю

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Новина з відео

06:27 Радять купувати генератори та паливо — до чого готуватися взимку

24 жовтня 2024

19:34 Безоплатна медицина для військових та їх сімей — проєкт в Одесі

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

23 жовтня 2024

21:13 Вибори в Молдові та їхні наслідки для України — що непокоїть одеситів

06:40 Ціни за 1 кг чормету наприкінці жовтня — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні продовжують рости ціни на соняшник — скільки коштують зернові у жовтні

22 жовтня 2024

18:22 Їсти смачно та корисно — реформа харчування у школах Одещини

06:40 В Україні зростають ціни на золото — ціна дорогоцінних металів у жовтні

Text

17:55 Дерев’янко назвала найголовнішу проблему бізнесу — це не війна

Text

13:23 Попенко назвав області, які під загрозою повного блекауту

25 жовтня 2024
Text

21:07 Нардеп назвав, через що в Україні підвищиться показник ВВП

Text

19:46 Експерт заявив про критичний брак фахівців-комунальників

Text

17:56 Сирський розкрив правду про бої на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Text

16:57 Нардеп різко висловився щодо реформи МСЕК

Text

13:59 Кремінь пояснив, які штрафи чекають на порушників мовного закону

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

Text

13:20 Зеленський зробив різку заяву про ООН — ефір День.LIVE

Text

13:01 Кремінь пояснив, як каратимуть порушників мовного закону

Text

11:25 Кремінь пояснив, чому радіодиктант читає найкращий тандем

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці