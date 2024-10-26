Ультрас Кривбасу Олег Стасишин загинув на війні з Росією

На війні загинув ультрас криворізького Кривбасу
Українське ультрас-співтовариство продовжує нести втрати на війні. Цього разу Трибуну героїв поповнив представник фанатського сектору криворізького "Кривбасу".
Про це повідомила пресслужба "Кривбасу".
"Кривбас" втратив відданого вболівальника
За інформацією "Кривбасу", у зоні бойових дій загинув один з ультрас угруповання Oldschool Kryvbas Олег "Спортік" Стасишин.
Після початку повномасштабного російського вторгнення Стасишин добровільно пішов у сили оборони України, де отримав звання молодшого лейтенанта та посаду командира взводу стрільців.
Загинув 33-річний уболівальник 2 жовтня під час виконання бойового завдання у Курській області Росії, частину якої контролюють ЗСУ.
"Наш земляк з перших днів повномасштабного вторгнення пішов на захист України. Був молодшим лейтенант командиром стрілецького взводу.
2 жовтня під час виконання бойового завдання в курській області 33-річний боєць отримав травми, несумісні з життям", — йдеться у повідомленні.
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