На фронті загинув спортсмен, який служив у полку Азов

Даниїл Єгоров у лавах ЗСУ. Фото: Facebook

Ще один український спортсмен пожертвував собою у боротьбі з російськими окупантами. Даниїл Єгоров загинув на фронті на Донеччині.

Член збірної України був добровольцем, повідомляє у Facebook Федерація академічного веслування.

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У понеділок, 28 жовтня, Даниїл Єгоров загинув під час виконання оперативного завдання. Молодий спортсмен у бою під Нью-Йорком на Донеччині отримав поранення, які виявилися несумісними з життям.

Даниїл Єгоров у мирному житті. Фото: Facebook

Чим відомий Єгоров

До повномасштабного вторгнення росіян Даниїл був перспективним українським спортсменом. У 2016 році він вперше був включений до складу національної команди з академічного веслування.

Єгоров був володарем бронзової медалі чемпіонату Європи серед юніорів. У 2019 році на рахунку Даниїла виявилася срібна нагорода на чемпіонаті Європи до 23 років.

Єгоров пішов добровольцем до армій у перші дні повномасштабної інтервенції росіян. Він служив у полку "Азов" і захищав Україну у найгарячіших точках фронту.

Воїну та спортсмену було 24 роки...

Нагадаємо, нещодавно на Донеччині загинув багаторазовий призер турнірів зі скелелазіння Максим Петренко.

Також на фронті обірвалося життя медика Дмитра Богачова, який у мирному житті був відомим футболістом.