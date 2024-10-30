На фронті загинув спортсмен, який служив у полку Азов

Відомий український спортсмен та боєць Азову загинув на фронті
Ще один український спортсмен пожертвував собою у боротьбі з російськими окупантами. Даниїл Єгоров загинув на фронті на Донеччині.
Член збірної України був добровольцем, повідомляє у Facebook Федерація академічного веслування.
У понеділок, 28 жовтня, Даниїл Єгоров загинув під час виконання оперативного завдання. Молодий спортсмен у бою під Нью-Йорком на Донеччині отримав поранення, які виявилися несумісними з життям.
Чим відомий Єгоров
До повномасштабного вторгнення росіян Даниїл був перспективним українським спортсменом. У 2016 році він вперше був включений до складу національної команди з академічного веслування.
Єгоров був володарем бронзової медалі чемпіонату Європи серед юніорів. У 2019 році на рахунку Даниїла виявилася срібна нагорода на чемпіонаті Європи до 23 років.
Єгоров пішов добровольцем до армій у перші дні повномасштабної інтервенції росіян. Він служив у полку "Азов" і захищав Україну у найгарячіших точках фронту.
Воїну та спортсмену було 24 роки...
Нагадаємо, нещодавно на Донеччині загинув багаторазовий призер турнірів зі скелелазіння Максим Петренко.
Також на фронті обірвалося життя медика Дмитра Богачова, який у мирному житті був відомим футболістом.
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