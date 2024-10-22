Футболіст отримав тяжку травму через кинуту на поле петарду

Петарда, яку кинули на полі. Фото: Facebook

Під час матчу у четвертій лізі чемпіонату Бельгії стався трагічний інцидент. Поведінка вболівальників призвела до тяжкої травми одного з футболістів.

Форвард однієї з команд став інвалідом через кинуту на поле петарду, повідомляє Daily Mail.

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У матчі четвертої ліги чемпіонату Бельгії "Менен" протистояв "Ціллебеку". Господарі поля перемогли з рахунком 4:0, а форвард команди Фабіо Скіфано забив два голи у свій 26 день народження. Проте матч завершився для нього тяжкою травмою.

Футболісти команди "Менен". Фото: Facebook

Що сталося на полі

Наприкінці поєдинку вболівальники почали бурхливо святкувати успіх "Менена". На трибунах горіла піротехніка, поле полетіли петарди. Одну із них Скіфано вирішив викинути за межі газону, але футболіст не розрахував час детонації снаряда.

Петарда вибухнула прямо в руці Фабіо. Форвард зазнав серйозної травми. Лікарі надали потерпілому допомогу прямо на полі, але не змогли врятувати палець гравця.

Скіфано опинився у реанімації за підсумками інциденту. Невідомо, коли зможе повернутися на поле. Поліція ідентифікувала особу вболівальника, який кинув на поле петарду. Йому загрожує кримінальна відповідальність та довічна заборона відвідування спортивних змагань.

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