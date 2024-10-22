У Шахтарі назвали причину невдач Мудрика в Челсі

Михайло Мудрик під час матчу "Челсі". Фото: Reuters/Andrew Boyers

Генеральний директор донецького "Шахтаря" Сергій Палкін назвав причину невдач Михайла Мудрика у лондонському "Челсі". В українському клубі впевнені, що в англійці неправильно використовують гравця.

Палкін назвав умову, за якої ситуація з Мудриком покращиться, повідомляє SPOX.

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Сергій Палкін нагадав, що трансфер Михайла Мудрика став рекордним для українського футболу. "Челсі" заплатив "Шахтарю" 70 млн євро за молодого гравця. Ще 30 млн євро донецький клуб може отримати як бонуси.

Михайло Мудрик у збірній України. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Чому Мудрик не грає у "Челсі"

На думку Палкіна, українського футболіста неправильно використовують у лондонській команді. Гендиректор "Шахтаря" порівняв гравця з автомобілем люксового класу, яким не вміють керувати "Челсі".

"Мудрик виявить свої найкращі якості, коли йому нададуть таку можливість. Це абсолютно унікальний гравець, і це видно за його виступами за збірну України. У світі дуже мало гравців такого плану", — заявив Палкін.

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