В Шахтере назвали причину неудач Мудрика в Челси

Михаил Мудрик во время матча "Челси". Фото: Reuters/Andrew Boyers

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин назвал причину неудач Михаила Мудрика в лондонском "Челси". В украинском клубе уверены, в англичане неправильно используют игрока.

Палкин назвал условие, при котором ситуация с Мудриком улучшится, сообщает SPOX.

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Михаил Мудрик в сборной Украины. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Почему Мудрик не играет в "Челси"

Согласно мнению Палкина, украинского футболиста неправильно используют в лондонской команде. Гендиректор "Шахтера" сравнил игрока с автомобилем люксового класса, которым не умеют управлять в "Челси".

"Мудрик проявит свои лучшие качества, когда ему предоставят такую возможность. Это абсолютно уникальный игрок, и это видно за его выступлениями за сборную Украины. В мире очень мало игроков такого плана", — заявил Палкин.

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