Футболист получил тяжелую травму из-за брошенной на поле петарды

Петарда, которую бросили на поле. Фото: Facebook

Во время матча в четвертой лиге чемпионата Бельгии произошел трагический инцидент. Поведение болельщиков привело к тяжелой травме одного из футболистов.

Форвард одной из команд стал инвалидом из-за брошенной на поле петарды, сообщает Daily Mail.

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В матче четвертой лиги чемпионата Бельгии "Менен" противостоял "Циллебеке". Хозяева поля победили со счетом 4:0, а форвард команды Фабио Скифано забил два гола в свой 26 день рождения. Однако матч завершился для него тяжелой травмой.

Футболисты команды "Менен". Фото: Facebook

Что произошло на поле

В конце поединка болельщики принялись бурно праздновать успех "Менена". На трибунах горела пиротехника, на поле полетели петарды. Одну из них Скифано решил выбросить за пределы газона, но футболист не рассчитал время детонации снаряда.

Петарда взорвалась прямо в руке у Фабио. Форвард получил серьезную травму. Врачи оказали пострадавшему помощь прямо на поле, но не сумели спасти палец игрока.

Скифано оказался в реанимации по итогам инцидента. Не известно, когда он сможет вернуться на поле. Полиция идентифицировала личность болельщика, который бросил на поле петарду. Ему грозит уголовная ответственность и пожизненный запрет на посещение спортивных состязаний.

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