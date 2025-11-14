Екітіке звернувся до українських уболівальників після перемоги Франції

Юго Екітіке святкує гол. Фото: Reuters/Stephane Mahe

Форвард збірної Франції Юго Екітіке зробив декілька компліментів команді України після розгрому "синьо-жовтих" (4:0) у поєдинку відбору на ЧС-2026. Сам футболіст став автором одного з голів у цій зустрічі.

Екітіке розкрив секрет успіху "триколірних" у матчі з Україною в інтерв'ю "Трибуні".

Реклама

Читайте також:

Нападник "Ліверпуля" допоміг збірній Франції здобути нищівну перемогу, але після фінального свистка визнав, що "триколірним" було непросто в цьому матчі. Юго Екітіке похвалив "синьо-жовтих" за самовіддачу і заявив, що в першому таймі суперник добре оборонявся.

Юго Екітіке з Кіліаном Мбаппе. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Що Екітіке сказав українським уболівальникам

Футболіст збірної Франції задоволений своєю грою та голом. Форвард "Ліверпуля" заявив, що Кіліан Мбаппе віддав чудову передачу, після чого сам Юго Екітіке скористався вільним простором в обороні суперника і вийшов на ударну позицію.

Екітіке розповів, що його команда почала забивати голи тільки після того, як українці втомилися в другому таймі. Юго вважає, що в Сергія Реброва сильна команда. Він побажав їй удачі в наступних матчах та попросив уболівальників не засмучуватися і продовжувати підтримувати "синьо-жовтих".

Нагадаємо, захисник Ілля Забарний у матчі з Францією встановив унікальне досягнення, але став і автором антирекорду.

Португалець Кріштіану Роналду був вилучений з поля вперше в кар'єрі в матчі за національну команду.

За день до матчів відбору на ЧС-2026 збірна України з футзалу зламала опір Франції та розгромила суперника.