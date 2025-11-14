Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Футболіст збірної Франції звернувся до українських уболівальників

Футболіст збірної Франції звернувся до українських уболівальників

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 11:47
Оновлено: 11:45
Екітіке звернувся до українських уболівальників після перемоги Франції
Юго Екітіке святкує гол. Фото: Reuters/Stephane Mahe

Форвард збірної Франції Юго Екітіке зробив декілька компліментів команді України після розгрому "синьо-жовтих" (4:0) у поєдинку відбору на ЧС-2026. Сам футболіст став автором одного з голів у цій зустрічі.

Екітіке розкрив секрет успіху "триколірних" у матчі з Україною в інтерв'ю "Трибуні".

Реклама
Читайте також:

Нападник "Ліверпуля" допоміг збірній Франції здобути нищівну перемогу, але після фінального свистка визнав, що "триколірним" було непросто в цьому матчі. Юго Екітіке похвалив "синьо-жовтих" за самовіддачу і заявив, що в першому таймі суперник добре оборонявся.

Уго Экитике
Юго Екітіке з Кіліаном Мбаппе. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Що Екітіке сказав українським уболівальникам

Футболіст збірної Франції задоволений своєю грою та голом. Форвард "Ліверпуля" заявив, що Кіліан Мбаппе віддав чудову передачу, після чого сам Юго Екітіке скористався вільним простором в обороні суперника і вийшов на ударну позицію.

Екітіке розповів, що його команда почала забивати голи тільки після того, як українці втомилися в другому таймі. Юго вважає, що в Сергія Реброва сильна команда. Він побажав їй удачі в наступних матчах та попросив уболівальників не засмучуватися і продовжувати підтримувати "синьо-жовтих".

Нагадаємо, захисник Ілля Забарний у матчі з Францією встановив унікальне досягнення, але став і автором антирекорду.

Португалець Кріштіану Роналду був вилучений з поля вперше в кар'єрі в матчі за національну команду.

За день до матчів відбору на ЧС-2026 збірна України з футзалу зламала опір Франції та розгромила суперника.

спорт футбол Збірна України з футболу Збірна Франції з футболу ЧС-2026 з футболу Уго Екетіке
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації