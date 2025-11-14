Экитике обратился к украинским болельщикам после победы Франции

Юго Экитике празднует гол. Фото: Reuters/Stephane Mahe

Форвард сборной Франции Юго Экитике сделал несколько комплиментов команде Украины после разгрома "сине-желтых" (4:0) в поединке отбора на ЧМ-2026. Сам футболист стал автором одного из голов в этой встрече.

Экитике раскрыл секрет успеха "трехцветных" в матче с Украиной в интервью "Трибуне".

Реклама

Читайте также:

Нападающий "Ливерпуля" помог сборной Франции одержать сокрушительную победу, но после финального свистка признал, что "трехцветным" было непросто в этом матче. Юго Экитике похвалил "сине-желтых" за самоотдачу и заявил, что в первом тайме соперник хорошо оборонялся.

Юго Экитике с Килианом Мбаппе. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Что Экитике сказал украинским болельщикам

Футболист сборной Франции доволен своей игрой и голом. Форвард "Ливерпуля" заявил, что Килиан Мбаппе отдал превосходную передачу, после чего сам Юго Экитике воспользовался свободным пространством в обороне соперника и вышел на ударную позицию.

Экитике рассказал, что его команда начала забивать голы только после того, как украинцы устали во втором тайме. Юго считает, что у Сергея Реброва сильная команда. Он пожелал ей удачи в следующих матчах и попросил болельщиков не расстраиваться и продолжать поддерживать "сине-желтых".

Напомним, защитник Илья Забарный в матче с Францией установил уникальное достижение, но стал и автором антирекорда.

Португалец Криштиану Роналду был удален с поля впервые в карьере в матче за национальную команду.

За день до матчей отбора на ЧМ-2026 сборная Украины по футзалу сломила сопротивление Франции и разгромила соперника.