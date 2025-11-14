Видео
Україна
Видео

Футболист сборной Франции обратился к украинским болельщикам

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 11:47
обновлено: 12:09
Экитике обратился к украинским болельщикам после победы Франции
Юго Экитике празднует гол. Фото: Reuters/Stephane Mahe

Форвард сборной Франции Юго Экитике сделал несколько комплиментов команде Украины после разгрома "сине-желтых" (4:0) в поединке отбора на ЧМ-2026. Сам футболист стал автором одного из голов в этой встрече. 

Экитике раскрыл секрет успеха "трехцветных" в матче с Украиной в интервью "Трибуне". 

Читайте также:

Нападающий "Ливерпуля" помог сборной Франции одержать сокрушительную победу, но после финального свистка признал, что "трехцветным" было непросто в этом матче. Юго Экитике похвалил "сине-желтых" за самоотдачу и заявил, что в первом тайме соперник хорошо оборонялся. 

Уго Экитике
Юго Экитике с Килианом Мбаппе. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Что Экитике сказал украинским болельщикам 

Футболист сборной Франции доволен своей игрой и голом. Форвард "Ливерпуля" заявил, что Килиан Мбаппе отдал превосходную передачу, после чего сам Юго Экитике воспользовался свободным пространством в обороне соперника и вышел на ударную позицию. 

Экитике рассказал, что его команда начала забивать голы только после того, как украинцы устали во втором тайме. Юго считает, что у Сергея Реброва сильная команда. Он пожелал ей удачи в следующих матчах и попросил болельщиков не расстраиваться и продолжать поддерживать "сине-желтых". 

Напомним, защитник Илья Забарный в матче с Францией установил уникальное достижение, но стал и автором антирекорда. 

Португалец Криштиану Роналду был удален с поля впервые в карьере в матче за национальную команду. 

За день до матчей отбора на ЧМ-2026 сборная Украины по футзалу сломила сопротивление Франции и разгромила соперника. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Сборная Франции по футболу ЧМ-2026 по футболу Уго Экитике
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
