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Футболіст збірної України може отримати паспорт іншої країни

4 листопада 2024 18:21
Станіслав Костюк - Редактор
Кандидат до збірної України отримає запрошення з Азербайджану
Ролан Мустафаєв під час матчу. Фото: пресслужба "Руху"
Станіслав Костюк - Редактор

Талановитий футболіст львівської команди "Рух" отримає запрошення з Азербайджану. Найближчим часом збірна України може втратити перспективного гравця.

Ролан Мустафаєв зможе вийти на поле у складі національної команди Азербайджану, повідомляє Azerisport.

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Чиновники з Асоціації футбольних федерацій Азербайджану (АФФА) звернули увагу на 16-річного атакувального півзахисника Ролана Мустафаєва. Футболіст народився у Кропивницькому, а зараз захищає кольори львівського "Руху". Старший брат гравця Еміль Мустафаєв уже виступає за збірну Азербайджану.

Ролан Мустафаєв
Ролан Мустафаєв святкує гол. Фото: пресслужба "Руху"

Втрата для збірної України

УАФ не встигла запросити Ролана Мустафаєва до національної команди. Натомість півзахисник, який може зіграти на обох флангах та у центрі атаки, вже отримав запрошення від АФФА. Якщо хавбек прийме його, збірна України втратить перспективного гравця.

Ролан Мустафаєв вважається одним із найталановитіших юних вихованців "Руху", чия академія високо цінується професіоналами.

Нагадаємо, голкіпер збірної України Анатолій Трубін отримає запрошення від одного із топклубів АПЛ.

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Азербайджан Рух Львів Збірна України U-19 футбол спорт

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