Кандидат до збірної України отримає запрошення з Азербайджану

Ролан Мустафаєв під час матчу. Фото: пресслужба "Руху"

Талановитий футболіст львівської команди "Рух" отримає запрошення з Азербайджану. Найближчим часом збірна України може втратити перспективного гравця.

Ролан Мустафаєв зможе вийти на поле у складі національної команди Азербайджану, повідомляє Azerisport.

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Чиновники з Асоціації футбольних федерацій Азербайджану (АФФА) звернули увагу на 16-річного атакувального півзахисника Ролана Мустафаєва. Футболіст народився у Кропивницькому, а зараз захищає кольори львівського "Руху". Старший брат гравця Еміль Мустафаєв уже виступає за збірну Азербайджану.

Ролан Мустафаєв святкує гол. Фото: пресслужба "Руху"

Втрата для збірної України

УАФ не встигла запросити Ролана Мустафаєва до національної команди. Натомість півзахисник, який може зіграти на обох флангах та у центрі атаки, вже отримав запрошення від АФФА. Якщо хавбек прийме його, збірна України втратить перспективного гравця.

Ролан Мустафаєв вважається одним із найталановитіших юних вихованців "Руху", чия академія високо цінується професіоналами.

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