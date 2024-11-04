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Футболист сборной Украины может получить паспорт другой страны

4 ноября 2024 18:21
Станислав Костюк - Редактор
Кандидат в сборную Украины получит приглашение из Азербайджана
Ролан Мустафаев во время матча. Фото: пресс-служба "Руха"
Станислав Костюк - Редактор

Талантливый футболист львовской команды "Рух" получит приглашение из Азербайджана. В ближайшее время сборная Украины может потерять перспективного игрока.

Ролан Мустафаев сможет выйти на поле в составе национальной команды Азербайджана, сообщает Azerisport

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Чиновники из Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) обратили внимание на 16-летнего атакующего полузащитника Ролана Мустафаева. Футболист родился в Кропивницком, а сейчас защищает цвета львовского "Руха". Старший брат игрока Эмиль Мустафаев уже выступает за сборную Азербайджана. 

Ролан Мустафаев
Ролан Мустафаев празднует гол. Фото: пресс-служба "Руха"

Потеря для сборной Украины

УАФ не успела пригласить Ролана Мустафаева в национальную команду. Зато полузащитник, который может сыграть на обоих флангах и в центре атаки, уже получил приглашение от АФФА. Если хавбек его примет, сборная Украины потеряет перспективного игрока. 

Ролан Мустафаев считается одним из самых талантливых юных воспитанников "Руха", чья академия высоко ценится профессионалами. 

Напомним, голкипер сборной Украины Анатолий Трубин получит приглашение от одного из топ-клубов АПЛ. 

Артем Довбик может поработать под руководством тренера, который неоднократно завоевывал Скудетто. 

Участница Олимпиады-2024 Дарья Белодед назвала любимый футбольный клуб и ответила на вопрос о переходе в ММА. 

Азербайджан Рух Львов Сборная Украины U-19 футбол спорт

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