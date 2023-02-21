Руслан Ротань очолив збірну через гравців команди

Руслан Ротань підготує національну команду до двох матчів у березні

Новим головним тренером збірної України стане Руслан Ротань. Він виконуватиме обов'язки наставника команди лише кілька місяців.

Футболісти збірної України наполягли на цьому кадровому рішенні, повідомив спортивний журналіст Ігор Циганик.

Збірна України з початку 2023 року залишалася без головного тренера після закінчення контракту з УАФ у попереднього наставника Олександра Петракова. Передбачається, що Сергій Ребров очолить національну команду. Але це стане можливим лише влітку після того, як закінчиться його контракт із клубом "Аль-Айн".

Чому було обрано Руслана Ротаня?

Але вже в березні збірна України має зіграти два товариські поєдинки у Великій Британії. Перший матч стане розминкою, суперником виступить місцевий "Брентфорд". Але потім українці мають зіграти зі збірною Англії.

Готувати національну команду до цих спарингів Руслан Ротань, наставник української молодіжки. За версією Ігоря Циганика, деякі футболісти збірної України самі зв'язалися з Русланом Ротанем і попросили його на якийсь час прийняти управління командою. Цей наставник має досвід успішних виступів за національну збірну України, а також успіхи у тренерській кар'єрі.

Розминковий матч із "Брентфордом" заплановано на 23 березня. Вже 26 березня збірна України зіграє проти Англії.

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