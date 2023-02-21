Руслан Ротань возглавил сборную из-за игроков команды

Руслан Ротань подготовит национальную команду к двум матчам в марте

Новым главным тренером сборной Украины станет Руслан Ротань. Он будет выполнять обязанности наставника команды всего несколько месяцев.

Футболисты сборной Украины настояли на этом кадровом решении, сообщил спортивный журналист Игорь Цыганык.

Сборная Украины с начала 2023 года оставалась без главного тренера после того, как истек контракт с УАФ у предыдущего наставника Александра Петракова. Предполагается, что Сергей Ребров возглавит национальную команду. Но это станет возможно только летом после того, как закончится его контракт с клубом "Аль-Айн".

Почему был выбран Руслан Ротань?

Но уже в марте сборная Украины должна сыграть два товарищеских поединка в Великобритании. Первый матч станет разминкой, соперником выступит местный "Брентфорд". Но затем украинцам предстоит сыграть со сборной Англии.

Готовить национальную команду к этим спаррингам будет Руслан Ротань, наставник украинской молодежки. По версии Игоря Цыганика, некоторые футболисты сборной Украины сами связались с Русланом Ротанем и попросили его на время принять управление командой. У этого наставника есть опыт успешных выступлений за национальную сборную Украины, а также успехи в тренерской карьере.

Разминочный матч с "Брентфордом" запланирован на 23 марта. Уже 26 марта сборная Украины сыграет против Англии.

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