Україна
Ганна Різатдінова розповіла про проблеми зі здоров'ям

Ганна Різатдінова розповіла про проблеми зі здоров'ям

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 13:01
Олімпійська призерка Різатдінова опинилася під крапельницею
Ганна Різатдінова позує для фотографа. Знімок: instagram.com/anna_rizatdinova/

Бронзова призерка Олімпіади-2016 у художній гімнастиці Ганна Різатдінова зізналася, що вже місяць почувається зле.

Спортсменка опублікувала фото з крапельницею в руці у своєму Instagram, викликавши бурхливе обговорення серед підписників.

Читайте також:

Ганна Різатдінова зазначила, що протягом останнього часу відчуває занепад сил, втрату енергії та відсутність мотивації. За словами гімнастки, звичні методи відновлення не допомагають, і стан залишається стабільним, але важким.

Анна Ризатдинова
Ганна Різатдінова в лікарні. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/

Різатдінова пояснила, що звикла бути сильною та справлятися з труднощами, проте нинішній період вибив її з колії. За її словами, вона намагається знайти нові ресурси для відновлення та шукає внутрішню опору, яка допомагала їй у спортивній кар'єрі.

Пошук внутрішньої гармонії

Спортсменка наголосила, що ключовим зараз для неї стає пошук гармонії та повернення до початків. Вона пригадала свої підготовчі періоди до Олімпіади та зізналася, що саме тоді знаходила сили для подолання складнощів.

"Я довго намагалася впоратися зі своїм станом звичними способами, але нічого не спрацювало. Довелося згадати, що допомагало мені до Олімпіади, і звернутися до цих спогадів. Зрозуміла, що найважливіше — це зв'язок із собою, а не пошук зовнішніх рецептів. Гармонія завжди всередині, просто іноді її потрібно заново відкрити", — розповіла Різатдінова.

Нагадаємо, друга половинка одного з лідерів київського "Динамо" поділилася кадрами розкішної фотосесії.

Ключовий футболіст збірної України не допоможе команді у важливих матчах відбору на чемпіонат світу.

спорт Олімпійські ігри Ганна Різатдінова Гімнастика олімпіада Олімпійські легенди України
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
