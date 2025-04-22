Ганна Різатдінова відмовилася від участі в шоу Холостячка через цінності

Ганна Різатдінова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova

Одна з найвідоміших українських спортсменок Ганна Різатдінова могла стати зіркою телебачення. Їй запропонували участь в проекті "Холостячка" на телеканалі "СТБ".

Про це з посиланням на Різатдінову повідомив портал УНІАН.

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Ганна Різатдінова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova

Чи буде Різатдінова героїнею нового шоу

За словами Різатдінової, вона отримала пропозицію стати новою героїнею телешоу "Холостячка", але відмовилася від участі.

Спортсменка пояснила своє рішення відповідальністю перед своєю аудиторією, яка складається переважно з дітей і жінок.

Також Ганна наголосила, що як публічна особа відчуває обов’язок транслювати правильні цінності.

"У мене багато підписників — це діти та жінки. Я відчуваю перед ними відповідальність. Саме з цієї причини я відмовилася від участі у шоу "Холостячка", бо розумію, що діти дивитимуться, і я маю транслювати певні цінності", — сказала Різатдінова.

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