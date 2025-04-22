Анна Ризатдинова отказалась от участия в шоу Холостячка из-за ценностей

Анна Ризатдинова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova

Одна из самых известных украинских спортсменок Анна Ризатдинова могла стать звездой телевидения. Ей предложили участие в проекте "Холостячка" на телеканале "СТБ".

Об этом со ссылкой на Ризатдинову сообщил портал УНИАН.

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Анна Ризатдинова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova

Будет ли Ризатдинова героиней нового шоу

По словам Ризатдиновой, она получила предложение стать новой героиней телешоу "Холостячка", но отказалась от участия.

Спортсменка объяснила свое решение ответственностью перед своей аудиторией, которая состоит преимущественно из детей и женщин.

Также Анна подчеркнула, что как публичное лицо чувствует обязанность транслировать правильные ценности.

"У меня много подписчиков — это дети и женщины. Я чувствую перед ними ответственность. Именно по этой причине я отказалась от участия в шоу "Холостячка", потому что понимаю, что дети будут смотреть, и я должна транслировать определенные ценности", — сказала Ризатдинова.

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