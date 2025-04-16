Олимпийская призерка Анна Ризатдинова показала свое новое авто Porsche

Ризатдинова показала свой новый спорткар
Бывшая олимпийская призерка в художественной гимнастике Анна Ризатдинова завела нового коня. На этот раз железного и очень дорогого.
Фотосессию с новым автомобилем титулованная в прошлом спортсменка опубликовала в Facebook.
Ризатдинова показала свой стиль
Анна сделала несколько классных фото в классической одежде возле новенького автомобиля Porsche.
Ризатдинова — украинская гимнастка, бронзовый призер Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро в индивидуальном многоборье.
Чемпионка мира 2013 года и многократный призер чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике.
После российской оккупации Крыма Ризатдинова не может посетить родной Симферополь. После завершения спортивной карьеры активно занимается тренерской деятельностью и медиаактивностью, является одной из самых известных гимнасток в истории Украины.
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