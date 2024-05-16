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Гимнастка Ризатдинова надела вышиванку стоимостью более 40 тысяч гривен

16 мая 2024 14:18
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Гимнастка Ризатдинова надела вышиванку стоимостью более 40 тысяч гривен
Анна Ризатдинова на фоне букетов с цветами. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Известная украинская спортсменка Анна Ризатдинова поздравила соотечественников с Днем Вышиванки. Девушка продемонстрировала наряд, который выбрала для праздника. 

Гимнастка на своей странице в Instagram продемонстрировала элегантное платье. 

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День Вышиванки в Украине отмечают 16 мая. В этот день многие люди предпочитают надеть праздничные рубашки и платья даже на работу, чтобы продемонстрировать национальный дух и отдать дань уважения истории страны. Спортсмены не являются исключением. 

Анна Ризатдинова
Анна Ризатдинова в День Вышиванки. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/

Какую вышиванку выбрала Ризатдинова 

Бронзовая призерка Летней Олимпиады-2016 выбрала кокетливое платье от дизайнера Юлии Магдич. Это короткая черная вышиванка, украшенная ярким цветочным орнаментом. Анна Ризатдинова опубликовала видео, на котором кружится в праздничном образе на фоне городского пейзажа. 

Анна Ризатдинова
Стоимость платья Ризатдиновой. Фото: Telegram

Согласно информации Telegram-канала Harley Quinn, дизайнерское платье от Юлии Магдич может позволить себе не каждый украинец. Его стоимость составляет более 42 тысяч гривен. Вышиванка прекрасно сидит на украинской спортсменке, которая не забыла поздравить украинцев с праздником. 

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спорт
украинцы
Анна Ризатдинова
Гимнастика
День вышиванки

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