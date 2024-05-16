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Гімнастка Різатдінова одягла вишиванку вартістю понад 40 тисяч гривень

16 травня 2024 14:18
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Гімнастка Різатдінова одягла вишиванку вартістю понад 40 тисяч гривень
Ганна Різатдінова на тлі букетів з квітами. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Відома українська спортсменка Ганна Різатдінова привітала співвітчизників із Днем вишиванки. Дівчина продемонструвала вбрання, яке обрала для свята.

Гімнастка на своїй сторінці в Instagram продемонструвала елегантну сукню.

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День вишиванки в Україні відзначають 16 травня. Цього дня багато людей вважають за краще одягнути святкові сорочки та сукні навіть на роботу, щоб продемонструвати національний дух і віддати шану історії країни. Спортсмени не є винятком.

Ганна Різатдінова
Анна Різатдінова у День вишиванки. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/

Яку вишиванку обрала Різатдінова

Бронзова призерка Літньої Олімпіади-2016 обрала кокетливу сукню від дизайнера Юлії Магдич. Це коротка чорна вишиванка, прикрашена яскравим квітковим орнаментом. Ганна Різатдінова опублікувала відео, на якому кружляє у святковому образі на тлі міського пейзажу.

Ганна Різатдінова
Вартість сукні Різатдінової. Фото: Telegram

За інформацією Telegram-каналу Harley Quinn, дизайнерська сукня від Юлії Магдич може дозволити собі не кожен українець. Його вартість становить понад 42 тисячі гривень. Вишиванка чудово сидить на українській спортсменці, яка не забула привітати українців зі святом.

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спорт
українці
Ганна Різатдінова
Гімнастика
День вишиванки

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